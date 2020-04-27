От грудничков до пенсионеров. Красноярец и еще 170 человек застряли в Новой Зеландии из-за коронавируса

Красноярец Матвей Вальев и еще 170 человек из-за пандемии коронавируса застряли в Новой Зеландии. Теперь они просят помощи, чтобы вернуться домой, рассказал молодой человек в своем инстаграме.

Матвей увлекается путешествиями, посетил больше 250 стран, но не подозревал, что такое возможно. Улетел в Новую Зеландию еще в конце декабря. Собирался провести там три месяца, а затем – обратно, но, увы… Оказался запертым в чужой стране.

- Я и еще также примерно 170 россиян застряли в Новой Зеландии. Помимо нас, около 300 человек застряло в Австралии. Все из разных регионов России, от Калининграда до Сахалина. Кто-то один, кто-то всей семьей, от грудничков до пенсионеров – все здесь. И все в разных условиях. У кого-то в материальном плане пока терпимо, но у многих ситуация близится к критической – заначка кончается, с работы уволили или грозят увольнением если не вернешься, удаленной работы нет и так далее.

По словам Матвея, чтобы прожить в Новой Зеландии, нужно от 40 тысяч рублей в месяц (по самым скромным подсчетам). Однако у многих деньги на исходе, заканчиваются лекарства. А в России остались пожилые родители, несовершеннолетние дети.

Три недели назад туристы уже подали анкеты на сайте Госуслуги – на вывоз и матпомощь. Но пока никто из них поддержки не получил.

-С эвакуацией тоже самое: есть ощущение, что когда в школе изучали раздел географии про Австралию и Океанию все правительство дружно вышло покурить, и они вообще не знают, что есть такая часть света, а когда на Госуслугах кто-то указывает, что он отсюда, то в Минкомсвязи думают, что люди прикалываются и пишут выдуманные места, - заключает молодой человек. – С тех пор, как закрыли границы, ни один чиновник о нас не вспомнил. Понятно, нас не так много, с другого конца света сложно услышать и легко игнорировать. Поэтому прошу помощи.