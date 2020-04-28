В Красноярск спецрейсом привезли 30 туристов из Вьетнама

28 Апр 2020 2020-04-28T07:33:07+03:00

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Накануне вечером в Красноярск привезли еще одну партию туристов из Юго-Восточной Азии. Сначала самолетом они прилетели из Камрани (Вьетнам) в Новосибирск, там сибиряков отсортировали – кого оставила на месте, кого – в Иркутск, а кого – в Красноярск. Жителей края получилось 30. За ними специально отправился спецрейс АН-24 авиакомпании «КрасАвиа». Об этом сообщил в своем «Инстаграме» министр транспорта края Константин Димитров.

Всех прилетевших обследовали на месте и отправили на строгую самоизоляции: 24 жителей Красноярска – по домам, 6 жителей районов края – на специальном автобусе в обсерватор, где они проведут свои 14 дней.

- После высадки пассажиров на борту воздушного судна сотрудниками бригады уборки и экипировки воздушного судна проведена дезинфекция санузлов, кресел, откидных столиков с последующим проведением генеральной уборки, а также проведено сквозное проветривание салонов воздушного судна, - прокомментировали информацию в региональном Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU