Эвакуированных из Вьетнама туристов спецбортом доставят в Красноярск
Еще один рейс с туристами из-за рубежа возвращается в Красноярск. Это те, кто застрял во Вьетнаме – в условиях пандемии коронавируса, сообщил министр транспорта Константин Димитров.
В понедельник, 27 апреля, по поручению губернатора края Александра Усса за ними отправили в Новосибирск самолет АН-24. «Уже сегодня вечером 31 красноярец будет дома. Ждем рейс Камрань – Новосибирск – Иркутск, - пишет Константин Димитров. – Всем пассажирам предстоит пережить две недели самоизоляции, но уже на родной земле».
«Правильно, свои должны быть дома», - комментируют пользователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
От грудничков до пенсионеров. Красноярец и еще 170 человек застряли в Новой Зеландии из-за коронавируса
Красноярец Матвей Вальев и еще 170 человек из-за пандемии коронавируса застряли в Новой Зеландии. Теперь они просят помощи, чтобы вернуться домой, рассказал молодой человек в своем инстаграме.
Матвей увлекается путешествиями, посетил больше 250 стран, но не подозревал, что такое возможно. Улетел в Новую Зеландию еще в конце декабря. Собирался провести там три месяца, а затем – обратно, но, увы… Оказался запертым в чужой стране (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»