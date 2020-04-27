Эвакуированных из Вьетнама туристов спецбортом доставят в Красноярск

27 Апр 2020 2020-04-27T17:43:36+03:00

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Еще один рейс с туристами из-за рубежа возвращается в Красноярск. Это те, кто застрял во Вьетнаме – в условиях пандемии коронавируса, сообщил министр транспорта Константин Димитров.

В понедельник, 27 апреля, по поручению губернатора края Александра Усса за ними отправили в Новосибирск самолет АН-24. «Уже сегодня вечером 31 красноярец будет дома. Ждем рейс Камрань – Новосибирск – Иркутск, - пишет Константин Димитров. – Всем пассажирам предстоит пережить две недели самоизоляции, но уже на родной земле».

«Правильно, свои должны быть дома», - комментируют пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU