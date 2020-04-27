2020-04-27T17:43:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Эвакуированных из Вьетнама туристов спецбортом доставят в Красноярск

Всех их ждут две недели самоизоляции дома
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Эвакуированных из Вьетнама туристов спецбортом доставят в Красноярск.Эвакуированных из Вьетнама туристов спецбортом доставят в Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Еще один рейс с туристами из-за рубежа возвращается в Красноярск. Это те, кто застрял во Вьетнаме – в условиях пандемии коронавируса, сообщил министр транспорта Константин Димитров.

В понедельник, 27 апреля, по поручению губернатора края Александра Усса за ними отправили в Новосибирск самолет АН-24. «Уже сегодня вечером 31 красноярец будет дома. Ждем рейс Камрань – Новосибирск – Иркутск, - пишет Константин Димитров. – Всем пассажирам предстоит пережить две недели самоизоляции, но уже на родной земле».

«Правильно, свои должны быть дома», - комментируют пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От грудничков до пенсионеров. Красноярец и еще 170 человек застряли в Новой Зеландии из-за коронавируса

Красноярец Матвей Вальев и еще 170 человек из-за пандемии коронавируса застряли в Новой Зеландии. Теперь они просят помощи, чтобы вернуться домой, рассказал молодой человек в своем инстаграме.

Матвей увлекается путешествиями, посетил больше 250 стран, но не подозревал, что такое возможно. Улетел в Новую Зеландию еще в конце декабря. Собирался провести там три месяца, а затем – обратно, но, увы… Оказался запертым в чужой стране (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Усс: «На севере Красноярского края необходимо создать лесопожарный центр»
Эвакуированных из Вьетнама туристов спецбортом доставят в Красноярск
В Красноярске объявлен режим черного неба
Александр Усс переизбран на должность президента Сибирского федерального университета
В жаркие выходные красноярцы массово «самоизолировались» на Столбах
Сибирские овощи отправились путешествовать по всему миру на рисунках участников конкурса «Приключения овощей!»
Опознали по отпечаткам. Найдено тело пропавшего при прорыве дамб в Красноярском крае
Райффайзенбанк запустил оплату по QR-коду через СБП
Завтра в Родительский день кладбища Красноярска будут закрыты для посещения
Последний участник расстрела адвоката в Красноярске задержан спустя 5 лет
Райффайзенбанк выдал льготные кредиты на 5,9 млрд рублей по программе Минсельхоза
Учителем года в крае стала преподаватель музыки из Красноярска
ВТБ запускает онлайн-курс по корпоративному праву и управлению для частных инвесторов
Развязку на Копылова построят за 232 миллиона рублей
Пляж у Маны под Красноярском снова огородили забором
Роддом в Солнечном готовят для беременных с коронавирусом
При пожаре из-за пала травы в Красноярском крае погиб мужчина
В Красноярске машину изуродовало выпавшим с 13 этажа стеклом
Десять домов в Красноярском крае пострадали из-за палов травы
От грудничков до пенсионеров. Красноярец и еще 170 человек застряли в Новой Зеландии из-за коронавируса
Красноярский дачник откопал в огороде 8 снарядов
На улице Республики навсегда запретят остановку и парковку
126 красноярцев за неделю покусали клещи. Называем опасные районы
Проверенное средство. Жительница Бородино напоила водкой 1,5-месячного щенка
В Красноярске на месяц раньше зацвели яблони и вишни
«Возможно и потеряшка»: в Красноярске спасают собаку, которую сбила машина