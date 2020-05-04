«Земля тебе пухом, Женя!»: в Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, от которого пациент утаил свой диагноз COVID-19

В Хакасии от коронавирусной инфекции 4 мая умер молодой врач. Работал он в Абаканской межрайонной клинической больнице. Нет, он не лечил пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Он был травматологом. Переломы, ушибы, травмы – вот его направление работы. Из всех врачей, самый молодой.

А две недели Евгений Концевой неожиданно попал на больничную койку. Симптомы, указывающие на коронавирусную инфекцию. Взяли анализы и да. COVID-19. Диагноз не смертельный, но опасный. Как проявит себя инфекция, еще до конца не изучено. По статистике в группе риска пожилые люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. А тут молодой парень. Сильный, здоровый. Про таких еще говорят – настоящий русский богатырь. Но коллеги доктора сразу поняли – случай серьезный.

Почти сразу врача подключили к ИВЛ Фото: abakanbol.mz19.ru

Заболевание протекало в тяжелой форме, в течение двух недель он проходил интенсивную терапию на аппарате искусственной вентиляции легких в центре лечения пневмоний на базе Черногорской межрайонной больницы. Еще накануне о нем говорил в интервью журналистам министр здравоохранения республики Владимир Костюш:

«Сегодня полсотни и больше наших медработников находятся на лечении — кто дома, кто в стационарах. Тяжелой категории пациент - это наш врач. Он самым «тяжелым» в республике является».

Не спасли…

- Мужчина находился в тяжелом состоянии, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Республики Хакасия. - В течение двух недель проходил интенсивную терапию на аппарате искусственной вентиляции легких в центре лечения пневмоний на базе Черногорской межрайонной больницы. Несмотря на усилия медиков, врач-травматолог сегодня скончался.

Евгений заразился коронавирусной инфекцией от пациента Фото: соцсети

Его коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся. Как обухом по голове. Вот, что говорят сейчас: «Это все не шутки и не фэйки. Оставайтесь дома, используйте средства индивидуальной защиты. Умер молодой, и до коронавируса здоровый наш коллега. Добрый и отзывчивый парень. Не могу принять и поверить. Соболезнования родным и близким. Земля тебе пухом, Женя…».

Евгений Концевой стал восьмым пациентов, который скончался в Хакасии от коронавирусной инфекции. Уже известно, что заразился он от пациента, которого доставили в травматологию со сломанной ногой.

- Мужчина не так давно прибыл из Москвы, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск наш коллега Александр Бортников из Агентства информационных сообщений Хакасии. - В то время уже, всех прибывших из столицы отправляли на карантин. О чем, соответственно, его уведомили в аэропорту и дали подписать соответствующий документ. Он обязался соблюдать режим, но нарушил его.

Абаканская межрайонная клиническая больница Фото: abakanbol.mz19.ru

Сидеть дома мужчине показалось скучно. Он спокойно ходил в магазин, встречался с друзьями и, как водиться, за рюмочкой водки. Пьяный он и сел за руль того злополучного скутера и помчался по дороге. Не справился с управлением. Сломал ногу.

- С ним контактировали трое полицейских, - рассказала Ольга Семенова, представитель правительства Республики Хакасия. – Они тоже после этого попали на карантин. После ДТП его доставили в травматологию городскую, он там никому не сказал. В больнице началось инфицирование после того, как он поступил.

Врач спрашивал, а он и ответить не мог. Был в стельку пьян. И конечно же не сказал, что должен находиться дома на карантине. Уже в больнице во время лечения у пациента появились признаки коронавирусной инфекции. В итоге положительный тест! После этого отделение травматологии и ортопедии Абаканской межрайонной клинической больницы закрыли на карантин. А 25 апреля в оперативной сводке 49 новых случаев коронавирусной инфекции в Хакасии. И самый крупный очаг заражения в травматологии Абаканской больницы – 12 человек. Один из них молодой врач. После этого отделение травматологии перевели в режим обсервации из-за занесенной туда коронавирусной инфекции.

Молодой доктор после работы любил прокатиться на мотоцикле Фото: соцсети

26 апреля – именно в этот день последний раз Евгений Концевой заходил в соцсети. Скорее всего, в этот момент он уже находился на лечении. А ведь, сколько у него еще было впереди! Он закончил Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. А после решил вернуться в родной город, ведь сам он родом из Абакана. Приступил к работе в 2018 году. Часто посещал различные конференции, развивался, рос профессионально.

- Я его знал, хороший был врач, лечил меня в прошлом году, я с переломом летом лежал в травматологи, - вспоминает один из его благодарных пациентов.

На страничке в соцсети он написал о своих увлечениях - охота, история, медицина. Об этом говорят и его фотографии. Вот он на охоте. Ружья, патроны. Доволен, наконец-то выбрался за город, где только он, природа и верный пес. Любил погонять на мотоцикле. А вот другое фото – в медицинском халате в своем кабинете. Готов к работе! Был…

Почему молодой и полный сил мужчина не смог победить коронавирусную инфекцию? Это станет известно после соответствующих исследований.

Евгений увлекался охотой Фото: соцсети

- Может быть, у него были какие-то сопутствующие болезни, - предполагает один из его коллег. – Мы же всего не знаем. Знаю только, что бывают осложнения при астме, аллергии, сахарном диабете. Сейчас сложно сказать. И очень тяжело…

Человека не вернешь, а тот, кто его заразил, вполне возможно, что отделается небольшим штрафом. В этом уже предстоит разобраться правоохранительным органам. Многое будет зависеть от того, знал ли человек о том, что болен COVID-19 и брали ли у него соответствующие анализы. Если же ничего этого не было, то он отделается штрафом в 3000 рублей за нарушение режима самоизоляции. Известно, что мужчина вернулся из столицы буквально за несколько дней до того, как было принято постановление руководителя Роспотребнадзора - всех прибывших из Москвы отправлять на карантин. А значит, постановление об обязательной изоляции на 14 дней ему могли и не вручить.

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов написал на своей страничке в соцсети:

«В Хакасии ушел из жизни врач-травматолог, зараженный COVID-19. Выражаю искренние соболезнования родным и близким».

В министерстве здравоохранения Республики тоже выразили соболезнования родным и близким безвременно ушедшего специалиста, коллеги. 10 августа ему исполнилось бы 27 лет...

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования родным и близким Евгения Концевого.