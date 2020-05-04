2020-05-04T06:19:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Хакасии на 4 мая 2020 года: еще у 30 человек выявлен COVID-19

Больше всего случаев зарегистрировано в городской больнице Абакана
Ольга КОСТИНА
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Новые случаи заражения в ХакасииНовые случаи заражения в Хакасии
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Новые данные по ситуации с COVID-19 в Хакасии сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе главы и правительства Республики. По последней информации на 4 мая 2020 года коронавирусная инфекция выявлена еще у тридцати человек. Из них 13 случаев зафиксировано в городской больнице Абакана, в том числе это четверо сотрудников медицинского учреждения. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией обнаружен в Белоярской больнице. Один человек с COVID-19 прибыл из Москвы. Мужчина находился на вахте, а возвращался назад через столицу. Еще три инфицированных пациента поступили на лечение с признаками респираторной инфекции. 11 случаев – это семейные контакты.

На сегодняшний день в Хакасии зарегистрировано 302 случая заболевания коронавирусом (в том числе у 32 детей).

Поправились после перенесенной болезни еще 3 человека. Общее число выздоровевших – 25 из 302 случаев.

Под медицинским наблюдением находятся 1941 человек: 25 из них в обсерваторе, 1916 – на домашней самоизоляции. На лечении - 240 человек: 145 - в стационаре, 95 – амбулаторно.

Летальных случаев среди пациентов с положительным тестом на коронавирус – 7. Точная причина их смерти устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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