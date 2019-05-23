Незаконный «Шанхай» на Дубровинского в Красноярске владельцу все-таки придется снести

Самовольные постройки на улице Дубровинского, которые в народе давно прозвали «Шанхаем», придется все-таки снести. Решение о том, что они незаконные, вынес краевой Арбитражный суд, тем самым удовлетворив исковые требования администрации Красноярска. У компании «Кедр Трейд» не оказалось права собственности на три объекта, общая площадь которых составляет 375 квадратных метров. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил депутат Илья Зайцев со ссылкой на Арбитражный суд.

Таким образом, предметы спора будут исключены из единого реестра недвижимости. Компания должна в течение двух недель, как только решение суда вступит в силу, демонтировать постройки. Иначе это сделает городская мэрия, а расходы потом взыщет с несговорчивого собственника.

Напомним, что с разрешения компании «Кедр Трейд» здания на Дубровинского, 43 с виадуком, который соединяет набережную и Центральный парк, пару лет назад обросли кафешками в стиле дачно-сарайной архитектуры. Возмущаться начали не только горожане. Специалисты оценили риски и заявили: самовольное возведение точек общепита опасно для посетителей. Когда оба здания (в нем размещаются офисы) проектировали, никто представить не мог, что кому-то потом придет в голову нагромоздить на крыше пивнушки, шашлычки и танцпол.

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«Шанхай» на виадуке любви: горожане «за» или «против»

В 2009 году на выходе из Центрального парка в сторону Енисея был построен культурно-досуговый офисный комплекс: два здания, разделенные улицей Дубровинского. Между собой их соединил пешеходный виадук. И в завершение композиции, как вишенка на торте – на крыше появилась смотровая площадка и белая колоннада. С нее открывается великолепный вид на Енисей (подробнее).