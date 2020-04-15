2020-04-15T04:27:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Туристы и паломники не пройдут. На въездах в Енисейск установили контрольно-пропускные пункты из-за коронавируса

Так город пытается сдержать инфекцию во время режима самоизоляции
Татьяна РЯБИНИНА
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В храмах Енисейска Пасха пройдет без паломников. Фото Сергея Болотова.В храмах Енисейска Пасха пройдет без паломников. Фото Сергея Болотова.
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С инициативой ограничить въезд в город Енисейск выступил глава Енисейска Валерий Никольский.

Губернатор края поддержал предложение мэра и подписал соответствующий указ. Уже сегодня, 15 апреля, контрольно-пропускные пункты начнут действовать.

Это решение вызвано тем, что в городе уже есть подтвержденный случай коронавируса. И при этом по-прежнему много туристов. А впереди Пасха, которая всегда привлекала в храмы Енисейска много иногородних. Этот город называют Сибирским Иерусалимом, столицей православия Сибири и понятно, что паломники здесь желанные гости. Но не сейчас.

«…мы не сдержим поток посетителей без введения определенного ограничивающего режима. Поэтому я обратился с просьбой к Губернатору", – пояснил Валерий Никольский.

Напомним, на КПП проверяют документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания).

"Три кордона мы будем выставлять на въезде в Енисейск – со стороны Красноярска, со стороны паромной переправы (дорога на Северо-Енисейский район) и со стороны Енисейского района. Будем ограничивать движение, проверять документы у тех, кто заезжает в город. И с южной стороны – это со стороны сел Усть-Кемь, Плотбище движение тоже будем контролировать", – пояснил Валерий Никольский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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