Туристы и паломники не пройдут. На въездах в Енисейск установили контрольно-пропускные пункты из-за коронавируса

С инициативой ограничить въезд в город Енисейск выступил глава Енисейска Валерий Никольский.

Губернатор края поддержал предложение мэра и подписал соответствующий указ. Уже сегодня, 15 апреля, контрольно-пропускные пункты начнут действовать.

Это решение вызвано тем, что в городе уже есть подтвержденный случай коронавируса. И при этом по-прежнему много туристов. А впереди Пасха, которая всегда привлекала в храмы Енисейска много иногородних. Этот город называют Сибирским Иерусалимом, столицей православия Сибири и понятно, что паломники здесь желанные гости. Но не сейчас.

«…мы не сдержим поток посетителей без введения определенного ограничивающего режима. Поэтому я обратился с просьбой к Губернатору", – пояснил Валерий Никольский.

Напомним, на КПП проверяют документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания).

"Три кордона мы будем выставлять на въезде в Енисейск – со стороны Красноярска, со стороны паромной переправы (дорога на Северо-Енисейский район) и со стороны Енисейского района. Будем ограничивать движение, проверять документы у тех, кто заезжает в город. И с южной стороны – это со стороны сел Усть-Кемь, Плотбище движение тоже будем контролировать", – пояснил Валерий Никольский.