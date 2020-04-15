2020-04-15T07:52:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальные службы в Красноярске в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать

Из-за режима самоизоляции богослужения пройдут по-особому. Рассказываем, как пройдут пасхальные службы в Красноярске
Татьяна РЯБИНИНА
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Пасхальные службы пройдут в пустых храмах.Пасхальные службы пройдут в пустых храмах.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ситуация меняется каждый день и каждый час. Сначала в красноярских храмах соблюдали режим безопасности и даже подготовили специальную памятку для верующих, в которой обозначено, что можно делать и чего нельзя, где и как стоять во время службы. В храмах даже нанесли разметку, чтобы верующие соблюдали социальную дистанцию.

И вот 15 апреля поступило распоряжении Роспотрбнадзора о том, что храмы должны быть закрыты для верующих.

Однако это не означает, что прекратятся службы. Они не остановятся. Например, ежедневно монашествующая братия Успенского мужского монастыря совершает молебен об избавлении от вредоносного поветрия и крестный ход - чтобы Господь избавил род людской от этой напасти.

Будут и праздничные богослужения.

Но в храмах будут находиться только священнослужители, а также те, кто проводит онлайн-трансляции богослужений.

Напомним, даже схождение Благодатного огня в Великую субботу пройдет в присутствии не более 20 человек. Хотя обычно приходит 20 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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