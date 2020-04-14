2020-04-14T15:29:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Как и где можно освятить куличи в Красноярске в период коронавируса: будут ли закрыты храмы

Рассказываем, как и где можно освятить куличи в Красноярске на Пасху 2020
Татьяна АРОНОВА
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Рассказываем, где освятить куличи в ПасхуРассказываем, где освятить куличи в ПасхуФото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году впервые в христианской истории зажжение Благодатного огня и службы в храмах пройдут без верующих. Проявить благоразумие призвали пастыри, прямые запреты ввели федеральные и региональные власти

Закроют ли храмы на Пасху?

Вербное воскресенье показало, что верующие все равно идут в храм. Никакие просьбы и запреты не действуют. Хотя, надо признать, людей в разы меньше, чем обычно.

Значит ли это, что могут закрыть храмы? В Москве это уже случилось: храмы, по требованию главного санитарного врача столицы, закрыли для прихожан с 13 по 19 апреля с возможным дальнейшим продлением срока. В храмы допускаются только священнослужители, а также те, кто проводит онлайн-трансляции богослужений.

Такая же ситуация может повториться и в других регионах, в том числе и в Красноярском крае. Впрочем, для верующих это уже не имеет значения. Ведь их попросили оставаться дома в любом случае!

Где и как освятить куличи и другую снедь?

На Пасху верующие приносят в храм корзинки со снедью и уносят их домой уже освященными. В Красноярске также есть практика освящения куличей во время приготовления в цехах и пекарнях. Как будет организовано освящение в этом году, сейчас обсуждается.

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В этом году впервые в христианской истории зажжение Благодатного огня и службы в храмах пройдут без верующих. Проявить благоразумие призвали пастыри, прямые запреты ввели федеральные и региональные власти. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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