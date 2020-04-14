Пасха в Красноярске 2020: что будет отменено и что работать в период самоизоляции

В этом году впервые в христианской истории зажжение Благодатного огня и службы в храмах пройдут без верующих. Проявить благоразумие призвали пастыри, прямые запреты ввели федеральные и региональные власти

В этом году главное торжество православных – Пасху, воскресение Сына Божьего Иисуса Христа, мы все запомним надолго. Потому что этот праздник пройдет в условиях самоизоляции из-за коронавируса. В мире большинство традиционных пасхальных торжеств или отменили, или изменили так, что они проходят без верующих, в пустых храмах и на пустых площадях.

Но Пасха будет! Другой вопрос – какой именно она будет? Ситуация меняется даже не каждый день, каждый час!

В начале пандемии председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал:

- Пасха будет! Пасху праздновали во время чумы, войны и прочих бедствий, отпразднуем ее и сейчас. Единственное, что мы должны учесть при праздновании, — безопасность, чтобы не поставить под угрозу собратьев по вере и окружающих.

Будет ли Благодатный огонь?

По традиции, схождение Благодатного огня проходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме при огромном скоплении людей - в последние годы в храме собиралось более 20 тысяч человек. Сразу после службы лампады с особо почитаемым огнем увозят специальными авиарейсами в Россию, Грецию, Сербию, Грузию, Беларусь, Украину, Молдову и другие страны.

Но по требованию властей Израиля, храм закрыли для прихожан еще в конце марта. В этом году в Великую субботу, 18 апреля, церемония, как и прежде, пройдет в Иерусалиме. В храме будет всего около 20 человек, только священники и люди, обеспечивающие трансляцию - схождение Благодатного огня покажут онлайн.

Благодатный огонь будет доставлен по всему миру, но тоже по особому сценарию, предложенному МИД Израиля. Представители дипломатических миссий заберут огонь у Яффских ворот Старого города, привезут его в аэропорт Тель-Авива и передадут государственным и церковным делегациям, которые будут ожидать его, не покидая своих самолетов.

Что ограничено или запрещено?

- посещение кладбищ

В Москве и некоторых других регионах запрещено посещение кладбищ в пасхальные дни. Кстати, посещение кладбищ на Пасху не является церковной традицией и эта традиция сложилась стихийно в советское время. Церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году.

- посещение пасхальных служб

Пастыри всех уровней, от Патриархах Кирилла до приходского священника говорят в один голос: просим оставаться дома! В Красноярском крае духовная и светская власть в лице митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона и губернатора Александра Усса обратились к людям с такой же просьбой, в которой, в частности, сказали:

«Вместе с тем, находящийся дома православный верующий, не останется вне Праздничного Богослужения. Современные средства связи и коммуникации сегодня позволяют нам сокращать расстояния и приходить на помощь людям, когда они в этом остро нуждаются. Оставаясь дома, мы не нарушаем никакие Заповеди Спасителя, ибо сказано в Священном Писании: «Не искушай Господа Бога твоего».

Пасхальные службы с участием Святейшего Патриарха будут:

- на официальном сайте Московского Патриархата patriarchia.ru;

- в личном аккаунте Святейшего Патриарха vk.com/patriarhkirill;

- также их можно увидеть на телеканалах «Союз», «Спас», «1 канал» и «Россия 1».

Пасхальные службы с участием митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона будут:

- на краевом канале «Енисей» и на сайте телеканала enisey.tv, в его социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте»

- На сайте Красноярской епархии Русской Православной Церкви kerpc.ru.

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