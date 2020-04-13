«Спасибо за мир!» - конкурс детских рисунков к юбилею Великой Победы

Война – это очень страшно. За Великую Победу в 1945 году нашей стране пришлось заплатить огромную цену. Эта война пришла в каждую советскую семью. А потому праздник 9 мая – это праздник особый. Это наш День Победы! Мы всегда помним тех, кто подарил нам ее. 75 лет мы живем под мирным небом и не устанем говорить «Спасибо за мир!».

В преддверии 75-летию Великой победы компания «Ростелеком» и медиахолдинг «Комсомольская правда» проводят конкурс рисунков «Спасибо за мир!».

Участники могут изобразить на своих рисунках победную весну, праздничный салют, жизнь под мирным небом, все, что касается Дня Победы и мира.

Главное, ваши рисунки – это ваши слова благодарности фронтовикам и труженикам тыла, ветеранам, всем, кто подарил нам мир.

Также в конкурсе есть специальная номинации «Герои-связисты» о подвиге связистов в Красной армии и на флоте, на передовой, в партизанских отрядах и в тылу врага.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Принимаются рисунки детей из Красноярского края (в возрасте от 5 до 16 лет).

Работы могут быть выполнены на бумаге (картоне) в любом формате и различной технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и прочее).

Уважаемые воспитатели, педагоги и родители (или иные законные представители ребенка) участников конкурса, загрузите рисунок на страницу конкурса и укажите необходимую информацию.

В строке «ФИО» напишите имя и фамилию ребенка – автора рисунка. Свой контактный телефон и электронную почту в соответствующей графе. В поле «Описание» укажите возраст Участника конкурса и по желанию, - описание рисунка, историю его создания, что делают персонажи и другие детали.

От одного участника принимаются не более трех рисунков.

Для участия необходимо самостоятельно загрузить работы на страницу конкурса на сайте kp.ru. Если не сможете разобраться, как это сделать, посмотрите видеоинструкцию.

Положение о конкурсе.

Кто победит?

Победителями станут 9 участников в 3 номинациях:

1. В номинации «Выбор читателей» - 3 рисунка, набравших наибольшее количество голосов.

2. В номинации «Выбор партнера» - 3 рисунков, которые выберет Партнер конкурса – компания «Ростелеком».

3. В номинации «Герои-связисты» - 3 рисунка.

Победители конкурса получат памятные дипломы, символические подарки и приятные сувениры.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 14 апреля по 24 апреля – регистрация заявок;

С 28 апреля до 4 мая – голосование;

С 6 по 7 мая - подведение итогов.

В период с 7 мая по 15 мая года – награждение победителей заочное/очное будет понятно по эпидемиологической ситуации.

КСТАТИ

Педагоги школ и детских садов, которые отправят на конкурс 10 и более детских рисунков своих воспитанников и учеников, получат на почту именной электронный диплом «За помощь в проведении конкурса детских рисунков «Спасибо за мир!».

ВНИМАНИЕ!

В силу специфики электронного голосования, будет проведена корректировка результатов в случаях их явной недостоверности, то есть выявленной экспертами так называемой «накрутки». Полученные таким образом голоса при подведении итогов учитываться не будут.

Уважаемые участники, со всеми вопросами можно обратиться к куратору фотоконкурса Ирине КИРШЕВОЙ по телефону 8-953-597-34-66.

ВАЖНО!

Уважаемые участники конкурса! Родители, бабушки и дедушки! Если в вашей семье воевали или работали в тылу прадедушки и прабабушки (или были дети войны) и сохранились воспоминания и фотографии, напишите нам об этом.

Также наш партнер - «Ростелеком» будет очень благодарен за письма о ваших родных - героях-связистах. У компании есть музей, ваш семейная история станет историей страны.