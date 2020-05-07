Стали известны победители конкурса рисунков «Спасибо за мир!»

Подведены итоги конкурса «Спасибо за мир!». Напомним, это совместный проект Издательского дома «Комсомольская правда» и компании «Ростелеком». Приурочен он к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи. И сегодня «Комсомольская правда» готова рассказать, кто же попал в финал конкурса .

1 место - Кирилл Иванов Фото: личный архив

Три участника заслужили звание победителей по итогам голосования, еще девять – это обладатели спецноминаций. Более 600 работ. Выбор был непростой. Ведь каждый участник тонко и глубоко (каждый в силу своего возраста) прочувствовал ту тему, о которой рисовал. Будь это салют Победы, Вечный Огонь, встреча фронтовиков после долгой войны, санчасть, мирное время и чистое небо, танки на поле боя, подвиги бойцов или служебных собак, портрет воина, который бился за свою Отчизну до конца.

Победителями в номинации «Выбор читателей» (а это означает, что перед вами лидеры голосования) стали:

1 место - Кирилл Иванов – 892 голоса;

Кирилл нарисовал Салют Победы. Как яркие звезды влетают ввысь, а мир расцветает яркими красками.

2 место – Михаил Бледных Фото: личный архив

2 место – Михаил Бледных – 889

5-летний Миша Бледных из Красноярска сумел изобразить на своем рисунке контраст – войну и мир. Их разделяет летящий мимо голубь. Птицу мира оберегает Георгиевская ленточка. Она летит туда, где чистое небо и люди, которые живут без страха. Но помнят о том, какой ценой все это досталось.

3 место - Роман Удалов Фото: личный архив

3 место - Роман Удалов – 777

Рома Удалов изобразил солдатскую побитую каску. В ней горят две свечи, а рядом цветы гвоздики. Мальчик написала: «Никто не забыт, ничто не забыто».

В номинации «Выбор партнера» победили три участника.

Ксения Романова нарисовала солдата Фото: личный архив

Ксения Романова. Это ученица 9 класса из Канска. Свой рисунок она подписала так «Память сквозь года». Девочка изобразила солдата. Таким, каким он был до войны и после. Вот он совсем юнец и вдруг оказался в самом пекле. Где каждую секунду разрываются снаряды и гибнут люди. А вот он вернулся с войны. Живой. Но голова его седая. В мирное время он не может наслаждаться жизнью. Он помнит, что было там, на линии фронта. Поэтому его лицо измождено страданиями.

Рисунок Валерии Быковой Фото: личный архив

Валерия Быкова из Красноярска нарисовала свой рисунок карандашами. Солдаты, а за ними колючая проволока, старики и дети. И Вечный огонь!

Елизавета Дронова из Канска нарисовала трогательную встречу фронтовика с маленькой дочерью. Как нежно этот сильный солдат прижимает свою доченьку. С какой любовью она смотрит на своего героического папу!

Рисунок Елизаветы Дроновой Фото: личный архив

В номинации «Герои-связисты» три победителя.

Артем Морозов из села Долгий Мост (Абанский район). Мальчик нарисовал, как во время боя отважные связисты пытаются наладить связь со штабом, чтобы бойцы вовремя могли получить срочные донесения. Позади них враг и рвутся снаряды, но они готовы выполнить свою задачу до конца.

Артем Морозов и его военные связисты Фото: личный архив

Софья Коваленко, ученица красноярской гимназии №7, изобразила момент из биографии Виктора Астафьева: «Связисты. Из истории об Астафьеве В., когда он получил награду за героизм и мужество, восстанавливал связь, не смотря ни на что…».

Рисунок Софьи Коваленко Фото: личный архив

Александра Прокопчук из Красноярска. На ее рисунке связист пытается поймать сигнал в кромешной темноте. В одной руке он держит свечу, другой пытается набрать срочную телефонограмму.

Александра Прокопчук нарисовала военного связиста Фото: личный архив

И еще три работы мы не могли оставить без внимания. Так родилась еще одна номинация - «Подвиги ветеранов в истории Победы».

Шураков Тимофей! Этот 11-летний мальчик из села Филимоново (Канский район) внимательно изучил биографию фронтовика Анатолия Петровича Заварыгина. Из архивных документов он узнал, что 26 апреля 1945 года при отражении контратаки противника в бою за Берлин боец Заварыгин устранил 16 порывов телефонной линии. И это несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника. В этом же бою он вступил в бой и уничтожил двух немецких солдат. За это Анатолий Петрович получил Орден Красной Звезды. После этого мальчик решил нарисовать подвиг своего героического земляка.

Шураков Тимофей нарисовал подвиг своего земляка Фото: личный архив

Варвара Буракова из Красноярска нарисовала подвиг своего прадедушки-связиста. Гаврил Мамонтович Бураков 30 августа 1945 года проложил бронированный кабель через реку Амур под огнем противника, обеспечив связь со штабом через водную преграду.

Варвара Буракова изобразила подвиг своего прадеда Фото: личный архив

Таня Букова тоже живет в селе Филимоново (Канский район) изобразила, как ее прадед военный связист Иван Дмитриевич Никитинко во время бомбежки выходил на линию и устранял порывы.

Все 12 победителей получат памятные дипломы, символические подарки и приятные сувениры от компании «Ростелеком» и Издательсткого дома «Комсомольская правда». О времени и дате награждения мы сообщим дополнительно. Это будет понятно по эпидемиологической ситуации.

На рисунке Тани Буковой ее прадед - фронтовик Фото: личный архив

Спасибо всем ребятам, которые приняли участие в этом конкурсе. А также благодарим родителей, педагогов и воспитателей, которые им помогали. Вы все молодцы!

Скачать дипломы «За активное участие» можно будет на странице конкурса после 12 мая.

КСТАТИ

Уважаемые педагоги, отправившие на конкурс 10 и более рисунков, отправьте свои данные (ФИО, учебное заведение) на электронную почту konkurs_kp@ mail.ru. Вам будут отправлены именные дипломы.

Посмотреть на рисунки участников конкурса можно здесь.