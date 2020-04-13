2020-04-13T11:23:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 13 апреля 2020: заболевших COVID-19 уже 110

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске на 13 апреля 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Режим всеобщей самоизоляции соблюдают далеко не все.Режим всеобщей самоизоляции соблюдают далеко не все.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 13 апреля, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае достигло 110 человек, за сутки их стало больше на 25.

Между тем растет количество излечившихся: теперь их 17 (+9 за сутки). Случаи заболевания зарегистрированы уже в 21 муниципальном образовании края.

Вот какая картина наблюдалась в минувшие выходные в Академгородке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот какая картина наблюдалась в минувшие выходные в Академгородке.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сейчас 93 человека остаются на лечении, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. - Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4676 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 152 человека. Обследовано всего 22738 человек, из них за последние сутки обследовано 1566.

По вопросам противодействия коронавирусной инфекции можно обращаться на круглосуточную «горячую линию» – 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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