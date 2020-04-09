Пока в Красноярске сходят с ума, в селе давно освоили дистанционку: как происходит учебный процесс в отдаленных школах

Идет четвертый день дистанционного обучения. Накануне мы писали о том, с какими трудностями сталкиваются школьники из Красноярска – то не могут войти на ту или иную образовательную площадку, то не открывается у них «Элжур» (электронный журнал). Родители переживают больше детей, делятся друг с другом в своих чатах вопросами и советами. Одним словом, пока получается не так складно, как было задумано.

Казалось бы, если такое в краевом центре, то каково же в сельской местности?

Однако выяснилось на удивление, что пока в городах сходят с ума, то спокойно работают на электронных площадках... в деревнях и селах. Здесь давно освоили дистанционку – школьники и педагоги привычно работают с городскими библиотеками и вузами через мобильные программы. Здесь нет проблем с выбором образовательной площадки, с ведением уроков по видео...

Директор школы в селе Долгий мост Красноярского края Ольга Николаевна Жукова рассказала, как им это удалось.

Директор школы в селе Долгий мост Красноярского края Ольга Николаевна ЖуковаФото: Ольга КОСТИНА

- Как вы готовились к новому способу обучения?

- Мы к такой ситуации специально не готовились, этого никто не ожидал. Понятно, что у сельской школы не такие большие возможности, как в городе. Но нам помогают краевой Дворец пионеров и школьников, Педагогический университет. Мы и раньше работали с ними на дистанционных площадках. Так что сейчас это оказалось для нас большим плюсом.

- По каким именно проектам вы работами с ними?

- По профориентации. Каждый четверг, к примеру, у нас проходил дистанционный урок с Педагогическим университетом имени Астафьева. Сейчас по нацпроекту «Образование» мы дистанционно работаем в проекте «Билет в будущее» и «Траектория». «Билет в будущее» - там ребята выполняют тесты, читают информацию об интересных им профессиях.

- Вы на одном проводе, они на другом?

- У нас есть специальная площадка, ее организует министерство образования края. К тому же до нового года нам установили высокоскоростной и широкополосной интернет. Техники не хватает, но то, что есть, мы бережем. У нас есть класс информатики, компьютерами оснащен библиотечный центр. В каждом кабинете рабочее место учителя оснащено ноутбуком, компьютером, проектором. И дети работают с ними. Получается, мы были готовы работать в экстренных условиях и когда они настали, ничего нового для нас не случилось. Мы приостановили образовательный процесс с 30 марта в очном режиме и с 30 марта мы уже начали работать в формате дистанционном.

- Сколько детей в вашей школе и какие инструменты вы используете для обучения?

- 300 учеников и 40 дошкольников. Мы в первую очередь используем учебник. Учителя планируют работу в бесконтактном режиме при помощи таких мессенджеров, как WatsApp, Viber, Skype. Кроме этого мы используем такие дистанционные образовательные технологии и дистанционные платформы, как «Учи.ру», «Российская электронная школа» и «ЯКласс» - то, что нам показалось наиболее эффективным.

На каждом рабочем месте учителя есть компьютер и проекторФото: Ольга КОСТИНА

- Вы сами определили эти три площадки?

- Да, сами. Начали с «Учи.ру», но она показалась легкой, направленной больше на игровую форму обучения. А «Российская электронная школа» организует тестирование. Самым доступным нам показался «ЯКласс». Но идеальной платформы нет, поэтому за основу мы все-таки берем учебник, а эти платформы идут, как дополнение.

- А как быть с домашними компьютерами, они есть у всех ребят?

- Компьютеры есть не у всех ребят. С ними мы работаем отдельно. У нас на входе в школе стоят столы, педагоги каждый понедельник раскладывают там учебные материалы на бумажных носителях – на неделю. А родители потом приходят и забирают. В следующий понедельник родители приносят то, что выполнили их дети, и забирают задание на новую неделю. Таких ребят у нас немного, всего человек 20. Есть у нас несколько детей из неблагополучных семей, с такими работает социальный педагог. Кроме того, мы создали во «Вконтакте» группы каждого класса, учителя еще и туда накидывают задания и тесты.

- А может учитель записывать видео-урок и отправлять ученикам? Или вообще выходить на прямое видеообщение?

- Педагоги создают свои электронные презентации, видеоролики и выкладывают их в группах.

- Как думаете, это не отразится на качестве обучения?

- Возможно. Поначалу кажется, что все дети заняты. Но в первую неделю ребенок активный, а во вторую он уже подустал, у него появилась лень и нет желания работать.

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