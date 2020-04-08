«Весь класс зашел в видеочат и... стал беситься!»: как школьники и их родители восприняли дистанционное обучение в Красноярске

С понедельника 6 марта каникулы у школьников закончились. Началась последняя учебная четверть, необычная – такой еще в истории российского образования не было: школы по-прежнему пустые, а все ученики и учителя ушли в онлайн, именно там сейчас кипит жизнь.

Позади три дня занятия. Пока не все гладко, многие жалуются, что не получается войти на образовательные платформы, что-то периодически зависает. Школьники, особенно начальных классов, теряются, потому что не могут привыкнуть к новому формату подачи урока. Но не стоит торопиться делать выводы, ведь прошло только три дня. Поначалу всегда бывает трудно, но немного терпения – и все получится.

Алексей Вербицкий, ведущий радио «Комсомольская правда» - Красноярск, папа второклассника Марка:

- В понедельник 6 апреля в назначенный час дети собрались у своих ноутбуков (у них платформа для групповых занятий Zoom, все ребята видят друг друга на мониторе общаются). Ребятишки уже прошаренные во всех программах, все быстро подключились и давай радоваться: ура, привет, как они рады друг друга видеть. У них должен быть вводный урок, ждут учительницу, а ее все нет. Посмеялись, повеселились, побесились, на этом все и закончилось. Может, учительница не нашла заветную кнопку, чтобы подключиться? Во второй день занятия, слава богу, прошли в нужном режиме.

Оксана Емельянова, менеджер по рекламе, мама второклассника Леши, Красноярск:

- Мы думали, что будет так: ребенок послушает видеоурок, потом сделает задание, отправит на проверку учителю и получит оценку. А получилось: в понедельник мы с сыном смогли кое-как войти на нашу площадку «Учи.ру» только в 4 часа вечера. Раньше – никак. Видеоурок нам читала какая-то другая учительница, видимо, на всю страну ее записали и загрузили. Но у нас претензии не к урокам, а к тому, что мы не можем войти на площадку. Спрашиваем в школе, почему так? А нам отвечают: «Ну, просыпайтесь раньше, в 6 утра – в это время народу мало, сможете зайти без проблем». Но если в "Учи.ру" мы как то вошли, то электронный дневник нам еще не сдается. Мы уже в родительском чате умоляем учительницу: «Давайте вы с классом уйдете на режим самоизоляции в школе, мы вам кровати принесем, еду носить будем. Только занимайтесь с детьми вживую».

Когда не получается войти на платформу "Учи.ру". Фото: Оксана Емельянова

Елена Чиганова, ректор Красноярского краевого института повышения квалификации: «Такой форс-мажор за считанные дни поможет освоить столько нового, чему бы учились годами»

- Эта ситуация резко, неожиданно и остро обнажила ряд проблем. Я не говорю сейчас о проблемах технических, они понятны, и они решатся. Основная проблема – педагогам и родителям надо помочь ребенку научиться жить в виртуальной среде. Дистанционные уроки ведь актуальны будут не только сейчас, это в принципе хороший инструмент, который можно и нужно применять и в «мирное» время.

Многие платные площадки, «Мобильное электронное образование», «Яндекс-учебник», «Foxfird» и другие предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам и это уникальная ситуация, здорово, что так повел себя бизнес. Настало время научиться это использовать.

Но я скажу, вот такой форс-мажор, вот этот стресс за считанные дни поможет сделать то, чего не получалось сделать годами. Мобилизует учителей, детей и родителей, пусть в вынужденной ситуации, но они получат новые навыки. Не только об учителях мы говорим, которые не справляются с той или иной компьютерной программой. Родители, многие из которых по каким то причинам дистанцировались от ребенка, и не погружаются в процесс учебы, сейчас будут это делать, и это правильно.

Еще, из личного, мы бы транслировали учителям пожелание быть более гибкими. Дети, как и сами учителя, находятся в стрессовой ситуации. Я бы сейчас вообще не ставила двойки и тройки. Только 4 и 5. А там, где ребенок не справился, просто приложить все силы, чтобы ему объяснить. И во многих школах, кстати, сейчас рассматривают этот подход.