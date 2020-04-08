Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 9 апреля 2020 года: зафиксировано 39, под подозрением 10

За минувшие сутки данные по коронавирусу изменились. В Красноярском крае официально подтверждены еще 7 инфицированных. Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса в регионе достигло 39 (+7 за сутки). Из 7 заболевших шестеро - жители Красноярска, один - житель Курагинского района. Благополучно выписаны с начала пандемии 8 человек (+3 за сутки)

На дому медики наблюдают еще 5 602 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 54 человека. Подозрения не подтвердились в 7 950 случаях - прошел инкубационный период, и за состояние этих пациентов можно не переживать (+ 238 за сутки).

На коронавирус в регионе проверили 16 526 человек (+ 1 100 за последние сутки).

Добавим пару слов по соседним регионам: в Хакасии официально подтверждены 6 случаев коронавирусной инфекции, в Туве официально заболевших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зараженный коронавирусом красноярец гостил в Туве: глава республики направил в село на вертолете целую бригаду медиков. Их задача – обследовать всех местных жителей, их около трехсот

Плохую услугу оказал житель Красноярска жителям селения Ырбан, расположенного в Тоджинском районе Тувы. Неспроста же повсеместно вводятся карантинные меры, ограничения, режим самоизоляции – чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Но иногда это не работает (подробнее).

По распоряжению губернатора 40 красноярцев спецрейсом привезли домой из новосибирского обсерватора

По распоряжению губернатора Александра Усса 40 жителей Красноярска спецрейсом вернули домой из новосибирского обсерватора. Накануне самолет авиакомпании «КрасАвиа» приземлился в аэропорту «Черемшанка», где семьи с детьми встретили сотрудники Роспотребнадзора, чтобы провести стандартные процедуры: замерить температуру, взять анализы (подробнее).