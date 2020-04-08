2020-04-08T19:50:52+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 9 апреля 2020 года: зафиксировано 39, под подозрением 10

Последние данные о количестве зараженных коронавирусом в крае на 9 апреля 2020 года
Анна СНЕГИРЕВА
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В Красноярском крае количество зараженных выросло на 7 человек за суткиВ Красноярском крае количество зараженных выросло на 7 человек за суткиФото: Мария ЛЕНЦ
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За минувшие сутки данные по коронавирусу изменились. В Красноярском крае официально подтверждены еще 7 инфицированных. Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса в регионе достигло 39 (+7 за сутки). Из 7 заболевших шестеро - жители Красноярска, один - житель Курагинского района. Благополучно выписаны с начала пандемии 8 человек (+3 за сутки)

На дому медики наблюдают еще 5 602 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 54 человека. Подозрения не подтвердились в 7 950 случаях - прошел инкубационный период, и за состояние этих пациентов можно не переживать (+ 238 за сутки).

На коронавирус в регионе проверили 16 526 человек (+ 1 100 за последние сутки).

Добавим пару слов по соседним регионам: в Хакасии официально подтверждены 6 случаев коронавирусной инфекции, в Туве официально заболевших нет.

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По распоряжению губернатора 40 красноярцев спецрейсом привезли домой из новосибирского обсерватора

По распоряжению губернатора Александра Усса 40 жителей Красноярска спецрейсом вернули домой из новосибирского обсерватора. Накануне самолет авиакомпании «КрасАвиа» приземлился в аэропорту «Черемшанка», где семьи с детьми встретили сотрудники Роспотребнадзора, чтобы провести стандартные процедуры: замерить температуру, взять анализы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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