2020-04-07T12:21:40+03:00
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По распоряжению губернатора 40 красноярцев спецрейсом привезли домой из новосибирского обсерватора

Режим изоляции они проведут дома
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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По распоряжению губернатора 40 красноярцев спецрейсом привезли домой из новосибирского обсерватораПо распоряжению губернатора 40 красноярцев спецрейсом привезли домой из новосибирского обсерватораФото: Мария ЛЕНЦ
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По распоряжению губернатора Александра Усса 40 жителей Красноярска спецрейсом вернули домой из новосибирского обсерватора. Накануне самолет авиакомпании «КрасАвиа» приземлился в аэропорту «Черемшанка», где семьи с детьми встретили сотрудники Роспотребнадзора, чтобы провести стандартные процедуры: замерить температуру, взять анализы.

После этого всех развезли по домам. Свой режим самоизоляции они проведут в родных стенах. По правилам, его продолжительность – две недели с момента пересечения российской больницы. Все взрослые подписали ознакомление с постановлением замглавного государственного санитарного врача по Красноярскому краю об изоляции. В документе есть предупреждение об уголовной ответственности за нарушение изоляционного режима.

Напомним, 2 апреля в Новосибирске приземлился рейс из Бангкока. Среди пассажиров были 40 жителей Красноярска. Всех доставили в обсерватор. Однако красноярцы возмутились условиями, в которых их заставили жить две недели: обшарпанные стены, грязные полу и плохая еда. Даже объявили голодовку. Поэтому Александр Усс дал распоряжение срочно вернуть земляков домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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