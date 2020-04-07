2020-04-07T09:35:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Зараженный коронавирусом красноярец гостил в Туве: глава республики направил в село на вертолете целую бригаду медиков

Их задача – обследовать всех местных жителей, их около трехсот
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Зараженный коронавирусом красноярец гостил в Туве. Фото: страница главы республики в соцсетиЗараженный коронавирусом красноярец гостил в Туве. Фото: страница главы республики в соцсети
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Плохую услугу оказал житель Красноярска жителям селения Ырбан, расположенного в Тоджинском районе Тувы. Неспроста же повсеместно вводятся карантинные меры, ограничения, режим самоизоляции – чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Но иногда это не работает.

Красноярец прошел дома тест на коронавирус, тот показал положительный результат. Затем диагноз подтвердился. Мужчина попал в больницу на лечение и рассказал эпидемиологам, что за несколько дней до этого вернулся из Тувы. То ли просто гостил, то ли рыбачил, сейчас это не играет роли. Беда в том, что он мог заразить коронавирусом местных жителей.

Красноярские эпидемиологи тут передали информацию своим тувинским коллегам. Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил в социальных сетях:

- Сегодня направляю в Тоджу бригаду эпидемиологов, инфекционистов, врачей на обследование местных жителей. Красноярские коллеги известили, что житель Красноярска с подтвержденным коронавирусом находился в нашем селе Ырбан. Будем надеяться, земляки, что гостил он в нашей республике здоровым. Прошу организованно пройти анализы, без ажиотажа и волнений. Верю, что все будет нормально. Но при этом еще раз хочу сказать, надо соблюдать все меры против этой заразы. Многое зависит от нас самих.

Для информации, в Ырбане проживают чуть меньше трехсот человек, добраться в поселок сейчас можно только авиацией, ледовую переправу для автомобилей уже закрыли. На сегодняшний день 7 апреля в республике не зарегистрировано больных коронавирусом. В режиме готовности есть 82 аппарата ИВЛ, ожидается поступление по линии Минздрава РФ еще 82 единицы оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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