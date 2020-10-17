«Чувствую себя нормально»: глава Хакасии заразился коронавирусом

Валентин Коновалов сообщил о своем диагнозе Фото: соцсети

Глава Хакасии Валентин Коновалов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Уважаемые жители республики! От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме. Буду информировать вас о своем самочувствии. Берегите себя!».

Сейчас глава Хакасии находится дома на самоизоляции Фото: соцсети

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Хакасии с начала пандемии зарегистрировано 5 373 случая заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 1733 человека, 72 из них - в обсерваторе. Получает лечение 841 человек (у 70 пациентов - тяжелая степень). За минувшие сутки выздоровели 96 пациентов, заболели – 75 жителей. Выздоровели 96 человек. Общее число выздоровевших – 4 472.

Напомним, в мае о диагнозе COVID-19 сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол. В августе он сообщил о повторном заражении, но после обследования в столичной клинике выяснилось, что это была пневмония.

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«Очень болит голова»: глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

Видеообращение, которое глава Тувы опубликовал в социальных сетях, стало для многих полной неожиданностью. Результаты анализов подтвердили, что Шолбан Кара-оол заразился коронавирусной инфекцией. По его признанию, чувствует себя неважно: очень болит голова. Переживает за своих подчиненных: у кого-то ситуация еще хуже – воспаление легких, находится в реанимации (подробнее).