2020-04-26T03:46:24+03:00
Происшествия

В Красноярске врио главного врача госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5 этажа

Женщину доставили в больницу, где ее прооперировали
Ольга КОСТИНА
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Женщину удалось спасти, но она находится в тяжелом состоянииЖенщину удалось спасти, но она находится в тяжелом состоянииФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Красноярске 25 апреля врио главного врача госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5 этажа больницы. Об этом сообщили журналисты Новостей ТВК.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, произошло это во время селекторного совещания с главой краевого министерства здравоохранения. Сразу после произошедшего пострадавшую доставили в БСМП, где ее сразу прооперировали. Женщина жива, но находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что во время совещания обсуждались вопросы перепрофилирования одного из корпусов госпиталя (ул. Вильского) для приема пациентов больных коронавирусом. В помещении планируется разместить до 80 пациентов. Но врио главного врача выступила против этой инициативы. В числе ее аргументов звучало, что существует острая нехватка средств защиты и общей неподготовленности персонала госпиталя. Но решение о смене профиля больницы было уже принято…

Расследованием произошедшего сейчас занимаются правоохранительные органы. В министерстве здравоохранения края обещали позже прокомментировать случившееся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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