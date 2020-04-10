2020-04-10T16:10:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие Красноярска на въезд и выезд из-за коронавируса: введен особый режим передвижения

Рассказываем, какие правила введены на въезд и выезд из Красноярска из-за коронавируса
Ася ЖУКОВА
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Закрытие Красноярска на въезд и выезд из-за коронавируса: введен особый режим передвижения.Закрытие Красноярска на въезд и выезд из-за коронавируса: введен особый режим передвижения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске, а также еще в нескольких городах и районах края введен особый режим передвижения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Усс в пятницу, 10 апреля.

Новые ограничительные мероприятия начнут действовать на следующие сутки, то есть с 11 апреля. Рассказываем, каких населенных пунктов коснутся изменения. Это Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, Березовка Березовского района, Бархатовский, Есаульский, Зыковский сельсоветы Березовского района, Еловский, Мининский, Солонцовский, Элитовский сельсоветы Емельяновского района, а также территории деревни Кубеково Частоостровского сельсовета и поселка Сухая Балка Шуваевского сельсовета, поселков Курагино и Краснокаменск Курагинского района.

Что меняется?

С 11 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничивается выезд и въезд людей, не имеющих регистрации по месту жительства/ пребывания или фактически не проживающих на территориях с особым режимом.

Выезд (въезд) возможен только через контрольный пункт, действующий круглосуточно. Для этого требуется предъявить документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о регистрации (фактическом проживании).

Есть ли исключения?

Ограничительные меры могут не распространяться на тех, кто въезжает в город по работе:

- чтобы исполнить обязательства, основанные на трудовых договорах в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих на территории;

- чтобы выполнить служебные обязанности в организациях, предотвращающих и ликвидирующих последствия аварий или ЧС, обеспечивают безопасность жителей, работу объектов жизнеобеспечения, общественного транспорта, а также в сфере дорожной деятельности;

- прибывающих/ убывающих специальным транспортом, включая машины скорой помощи или пожарные;

- в других экстренных случаях при наличии объяснительной, оформленной, как требуется постановлением правительства;

Любое из этих условий необходимо подтвердить документально ( с помощью договора, транспортной накладной, счета-фактуры на груз).

Всем измерят температуру

При выезде и въезде с территории все обязаны пройти бесконтактную термометрию. Если температура тела 37 градусов и выше, а также будут признаки респираторного заболевания, человек к выезду/въезду не допускается. Ему предлагают обратиться за помощью в медицинское учреждение. Если врач установит, что гражданину срочно нужна медпомощь, его на скорой отвезут в больницу на территории с особым режимом.

Работодатели должны

Если сотрудника направляют за пределы одного из вышеуказанных городов (сельсоветов), то должны обеспечить документами, подтверждающими причины выезда/въезда.

ВАЖНО

Создание и работу КПП, а также установку заслонов для блокировки проезда поручено организовать минтрансу вместе с краевым главком и управлением Росгвардии.

Если будет выявлен въезжающий/выезжающий с высокой температурой и признаками ОРВИ, необходимо обработать салон салона транспортного средства дезинфицирующим раствором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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