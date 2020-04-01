Могут ли в Красноярске продлить карантин еще на три недели

Об этом рассказал сегодня ректор КрасГМУ Алексей Протопопов, который входит в экспертно-аналитическую группу по борьбе с эпидемией.

Ученые КрасГМУ смоделировали три сценария дальнейшего развития событий. Первый – допустить неограниченное общение между людьми. Второй – выдержать ограничения «выходной недели», а затем вернуться к прежнему ритму жизни. И третий – продлить карантин, приняв жесткие меры безопасности.

Сценарии базируются на статистических данных краевых учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора.

- Третий сценарий является самым благоприятным как с точки зрения количества инфицированных и заболевших, так и с точки зрения нагрузки на сеть здравоохранения. Причем разница – в десять раз! – подчеркнул Алексей Протопопов.

Под нагрузкой на сеть здравоохранения подразумевается количество заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, которым потребуется лечение в отделениях реанимации.

На полноценную реализацию третьего сценария потребуется от двух до четырех недель. В этом случае число тяжело заболевших не превысит 300 человек, это в рамках сезонной заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и пульмонологическими осложнениями. Если пойти по первому сценарию, то в Красноярске может повториться ситуация Италии, а общее число заболевших может составить за короткое время порядка 800 тысяч человек.

Ректор КрасГМУ отметил слаженную работу медицинской общественности и грамотный подход к решению проблемы со стороны краевого штаба под руководством губернатора края Александра Усса.

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