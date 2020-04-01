2020-04-01T11:53:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 апреля 2020 года: диагноз COVID-19 подтвержден у еще 6 жителей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске на 1 апреля 2020 года
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С 1 апреля 2020 года в Красноярске введен режим самоизоляцииС 1 апреля 2020 года в Красноярске введен режим самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент в городе 16 зараженных COVID-19, вылечилось 4 пациента (всего 20 официально зарегистрированных случаев в Красноярском крае).

С 1 апреля в Красноярске введен режим самоизоляции. А это значит, что люди не могут покидать свой дом, если на это нет экстренных причин. О причинах мы писали ранее.

Для тех, кто будет нарушать карантин будут введены санкции (штрафы). В пресс-службе полиции рассказали, что количество полицейских на улицах возрастет в 1,5 раза.

В интервью "КП-Красноярск" главный инфекционист Красноярского края Елена Тихонова рассказала о методах лечения, которые применяются в данный момент в БСМП:

- Не нужно дополнительно ничем закупаться, наверняка все есть в вашей аптечке. Коронавирус – это такая же респираторная инфекция, как и грипп, и парагрипп, и аденовирусные респираторные заболевания. В разных странах свои препараты и свои рекомендации для их лечения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует препараты, которыми лечат ВИЧ-инфекцию или малярию. А мы в России применяем препараты, которые за рубежом считаются пищевыми добавками – индукторы интерферона, препарата прямого противовирусного действия. А еще наш, российский препарат «Арбидол» (международное название «Умифеновир»), китайцы, кстати, взяли его на вооружение.

Она также прокомментировала видеобращение главного врача Красноярской краевой больницы Егора Корчагина, который рассказал, что коронавирусом так или иначе могут переболеть до 2/3 населения края. Но при этом отметил, что последствия эпидемии можно минимизировать, если выполнять элементарные правила респитаторного этикета. «Комсомольская правда»-Красноярск попросила главного инфекциониста Красноярского края Елену Тихонову прокомментировать, кто из жителей региона входит в группу риска и кого, в первую очередь, касаются карантинные меры.

- В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Китайцы на своем опыте доказали, что 90 % случаев летальных исходов в пожилом возрасте – как раз наличие одной или двух сопутствующих или фоновых заболеваний. Также велик риск у людей с онкологией на иммуносупрессивной терапии и на химиотерапии. Таким образом, детям коронавирус почти не грозит, если у них нет хронических заболеваний.

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В Красноярске введен режим полной самоизоляции: подробности на 1 апреля 2020 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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