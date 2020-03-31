2020-03-31T10:42:00+03:00
Дом. Семья

В Красноярском зоопарке шимпанзе заскучали без посетителей: им ставят мультики!

Умные животные так привыкли общаться с посетителями, что могут впасть в депрессию из-за вынужденного карантина
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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То, что вы видите – отражение экрана. А взгляните-ка на эти сосредоточенное... лицо (язык не поворачивается сказать «морду»). Шимпанзе на самом деле смотрят – прямо как дети, не отрывая от экрана любопытных глаз.То, что вы видите – отражение экрана. А взгляните-ка на эти сосредоточенное... лицо (язык не поворачивается сказать «морду»). Шимпанзе на самом деле смотрят – прямо как дети, не отрывая от экрана любопытных глаз.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» ситуация с содержанием животных пока не бедственная: он частично финансируется из бюджета, есть постоянные спонсоры, частично живет за счет билетов. Но на карантине грустно не только людям. Звезды красноярского зоопарка «Роев ручей» - шимпанзе Тихон и Анфиса (к слову, близнецы не разлей вода) едва не впали в депрессию. Они привыкли, что каждый день возле их вольера полно посетителей – все толпятся, толкаются, норовят к самому стеклу протиснуться, а шимпанзе им в ответ – то гримасу сделают, то в ответ по стеклу постучат, то морковкой или яблоком в стекло бросят. Но вот, уже несколько дней – кроме работников, ни одного человека. Не с кем, как говориться, «словом перемолвиться». А для шимпанзе общение – чуть не важнее еды! Совсем заскучали Тихон с Анфисой. Даже вкусняшки их перестали радовать. И только когда заходит сотрудник зоопарка, шимпанзе оживают, тянутся к нему – на ручках посидеть.

Держитесь, ребята! Скоро и люди вернутся! Фото: Мария ЛЕНЦ

Держитесь, ребята! Скоро и люди вернутся!Фото: Мария ЛЕНЦ

- И тогда мы придумали, как их развлечь: повесили телевизор на стену и начали крутить мультики, - рассказывает Андрей Горбань, директор зоопарка. - Любимый мультфильм у них – про маму-обезъянку, которая живет в зоопарке. Смотрят, не отрываясь. Тихон, как большинство мужчин, лежит и потягивается на своем «диване», грызя овощи. А Анфиса время от времени отвлекается на большой детский конструктор. Мы ей гайки вкручиваем, она их раскручивает – умная девушка. А когда уж совсем заскучает, что берет тюбик помады (пустой, конечно же) и «красит» им губы. Ей один раз показали, как это делать, Анфиса сразу запомнила и повторяет.

(Поясняем наши фото: снять в одном кадре телевизор и «зрителей» сложно – шимпанзе находятся в застекленном вольере, телевизор, естественно, снаружи, иначе его просто «разнесут». То, что вы видите – отражение экрана. А шимпанзе на самом деле мультики смотрят – прямо как дети, не отрывая от экрана любопытных глаз. Держитесь, ребята! Скоро и люди вернутся!)

Фото: Мария ЛЕНЦ

Узнали, какой мультфильм они смотрят? Фото: Мария ЛЕНЦ

Узнали, какой мультфильм они смотрят?Фото: Мария ЛЕНЦ

Свой домашний кинотеатр Фото: Мария ЛЕНЦ

Свой домашний кинотеатрФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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