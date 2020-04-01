Выдадут ли больничные листы тем, кто находится на самозоляции в Красноярском крае из-за коронавируса 2020

В Красноярском крае с 1 апреля 2020 года Указом губернатора Красноярского края введен режим всеобщей самоизоляции. Отвечаем на самые важные вопросы на основании пунктов указа.

Согласно постановлению губернатора Красноярского края о введении на территории Красноярского края режима самоизоляции, медики будут работать по следующим правилам:

- Выдавать листки нетрудоспособности без посещения ими медицинской организации в пределах 14 календарных дней людям, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV);

Медики также обязаны:

- Организовать работу с приоритетом оказания первой медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет;

- Обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии, корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций, маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует жителям обращаться на круглосуточную «горячую линию» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8 800 100 56 53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы служб и мер профилактики.

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В Красноярске с 1 апреля 2020 года вводится режим самоизоляции (предположительно до 5 апреля) из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского края. Официальный указ будет опубликован в ближайшее время на сайте правительства края. (Подробности)