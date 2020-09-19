«Свидетельство последнего полета экипажа»: на дне Енисея в Красноярске нашли обломок бомбардировщика А-20 «Бостон»

Этот обломок может оказаться частью обшивки упавшего самолета Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Два водолаза опустились на дно Енисея 19 сентября в районе предполагаемого места падения самолета А-20 «Бостон», который поставляли в СССР во время Великой Отечественной войны по программе «Аляска-Сибирь». В апреле 1943 года бомбардировщик потерпел катастрофу и рухнул в Енисей в районе железнодорожного моста. В составе экипажа - четыре человека. Среди них сержант Владимир Чижик из села Подсинее в Хакасии. За штурвалом - 20-летний командир, сержант Юрий Суханов.

В составе экипажа было четыре человека Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, водолазы исследовали русло Енисея с помощью подводных металлоискателей. Ранее эхолот и локатор бокового обзора уже показали наличие железных объектов. На глубине четырех метров удалось обнаружить обломок. Поисковики предполагают, что это элемент обшивки самолета.

Эта находка - большая удача Фото: Красноярское краевое отделение РГО

- За долгие годы, прошедшие с момента авиакатастрофы, сильно изменилось русло Енисея, дно, и прилегающая территория, - прокомментировал результаты поисков Александр Матвеев, член Русского географического общества, руководитель поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ. - Во время подсыпки и укрепления берега, большая часть дна была также засыпана галькой. В такой ситуации обнаружение даже одного обломка – это большое дело, дань памяти погибшим советским летчикам. Сегодня мы нашли свидетельство последнего полета экипажа, наши поиски были не напрасны.

Предполагаемое место крушения Фото: Красноярское краевое отделение РГО

«Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что в составе экипажа самолета было четыре человека. Среди них сержант Владимир Маркович Чижик из села Подсинее в Хакасии. За штурвалом - 20-летний командир, сержант Юрий Суханов. Они были в составе 260-го ближнебомбардировочного полка во время полета на фронт в район Курской дуги.

Водолазы исследовали предполагаемое место крушения Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Многоэтапная операция по поискам фрагментов самолета с помощью современной водолазной техники – во многом заслуга Александра Матвеева. Также в поисковых мероприятиях приняли участие специалисты Следственного комитета Российской Федерации.

Криминалистам еще предстоит сделать свои выводы Фото: Красноярское краевое отделение РГО

В ближайшее время красноярские поисковики совместно с криминалистами тщательно исследуют металлический фрагмент, найденный на дне Енисея. Добавим, что на месте падения на берегу Енисея планируют установить памятный знак.

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