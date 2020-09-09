В Красноярске на дне Енисея ищут американский самолет. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Эта история тянется со времен Великой Отечественной войны. Красноярск лежал на пути воздушной трассы Аляска – Сибирь, по которой из Америки перегоняли на фронт военные самолеты в рамках ленд-лиза. В Красноярске самолеты делали остановку, им проводили техническое обслуживание и по железной дороге отправляли на запад.

Но случалось всякое. В апреле 1943 года один из самолетов потерпел катастрофу и упал в Енисей в районе железнодорожного моста. «Бостон» - такое имя дали самолету, были приписан к 260-му ближнебомбардировочному полку. Добавим, что через несколько месяцев, летом 1943 года, этот полк участвовал в боях на Курской дуге.

- Экипаж самолета состоял из четырех человек. Среди них был земляк, сержант Владимир Маркович Чижик из села Подсинее в Хакасии (в нескольких километрах от Минусинска). А за штурвалом самолета был 20-летний командир, сержант Юрий Суханов, - рассказывает Александр Матвеев. Он – руководитель поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ, член Русского географического общества. Александр Матвеев организовал поиски фрагментов самолета. Вооружился современной техникой, которая должна помочь ему в этом – это эхолот, локатор бокового обзора, подводная камера.

Установлена пара мест, где могут находиться обломки. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Русло Енисея в районе предполагаемого падения «Бостона» исследуется в несколько этапов. Параллельно строится карта донного рельефа, обследуются подводные объекты. Есть два участка дна, где может оказаться «Бостон». В дальнейшем здесь запустят водолазов с подводными металлоискателями.

- Несмотря на достаточное количество архивных материалов, поиски осложняются тем, что за прошедшие годы дно и прилегающая территория сильно изменились, - отмечает Александр Матвеев.

Ну, а мы напомним громкую историю другого самолета – «Дугласа». Он тоже прибыл к нам по ленд-лизу. После войны летал на Таймыре, возил пассажиров, а апреле 1947 года совершил вынужденную посадку в тундре. Его нашли несколько лет назад, эвакуация растянулась на два сезона – 2016 и 2017 год. А сама операция была признана победительницей в номинации «Экспедиция по России». Такой награды Красноярское краевое отделение Русского географического общества удостоено впервые.

А так выглядит другой американский самолет, прибывший к нам по ленд-лизу - "Дуглас". "Бостон" похож на него. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

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