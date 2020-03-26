Нерабочая неделя в Красноярске: как будут работать красноярские предприниматели с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Известие о том, что предприятиям и компаниям предстоит отправить в неплановый недельный отпуск своих сотрудников, обсуждают и красноярские предприниматели. Речь о представителях малого и среднего бизнеса – кафе, ресторанах, туроператорах. Как выжить?

Владимир Владимиров, ресторатор:

- Сегодня мне звонили уже несколько коллег с вопросом: что делать, как вы поступаете, как платить людям? При этом рынок общепита в Красноярске стагнацию испытывает уже довольно давно, с 2014 года – рестораны открываются и тут же закрываются, потому что гостей мало или нет совсем. А коронавирус подстегнул и без того непростую ситуацию, в которой мы жили, – сейчас падение выручки на рынке общепита от 30 до 60 процентов. Убытки. У кого-то серьезные – в крупных ресторанах. Как работать в таких условиях? Варианта два, первый – договариваться с арендодателем об обнулении аренды, договариваться с персоналом. Все лучше, чем закрываться, хотя в некоторых случаях и это лучший выход, чтобы не наращивать долги.

Мы ожидали, что на период коронавируса налоги отменят, но их просто отложили. То есть мы сейчас испытываем тройной удар: санкции, обвал нефти (он уже привел к удорожанию продуктов: курица якобы местного производителя - на 27 процентов, яйцо – на 8 процентов и так все группы товаров) и коронавирус.

Отпуск незапланированный можно сравнить с новогодними каникулами, на которых, кстати, бизнес несет большие убытки. Но отличие основное в том, что сейчас люди никуда не уехали, - они будут сидеть дома, но и в рестораны не придут. Доставка блюд, как вариант, хотя не сто процентный, люди в рестораны и кафе идут не просто поесть, а за атмосферой. Это если, конечно, ресторан раньше на ней не специализировался. Те, кто делал упор на доставке и успел наработать себе имя, - для них проще.

Ферма «Коза-Дереза» Фото: сайт «Коза-Дереза»

Андрей Болсуновский, сельхозтоваропроизводитель:

- Я, как представитель малых форм хозяйствования, сейчас думаю, какие преференции мы можем получить. Налоги? – малый бизнес платит их раз в год, и они уже оплачены. По отчислениям, в том числе и страховым, ничего не изменилось – все реально понимают, что в Красноярском крае минимальная зарплата 20 000 рублей, и никакие сниженные ставки вообще этого никак не касаются. Ни для кого не секрет, что сегодня очень много людей уходит на больничный, и это тоже огромная нагрузка на бизнес. Ведь работодатель оплачивает больничный лист и компенсируются они не сразу. Что такое «каникулы» - если в эти дни привлекаются сотрудники на работу, то работодатель должен их оплатить по закону в двойном размере.

У меня 6 предприятий, и мы чувствуем последствия коронавируса по всем направлениям. Снизилась покупательская способность, и понятно, что для бизнеса в этом ничего хорошего нет. Что делать? Если у кого-то отрыты кредитные линии по нормальным ставкам, я бы посоветовал этими деньгами воспользоваться. Потому что, скорее всего, банки среагируют, и этих денег на таких условиях, как сейчас, вы уже не получите.

Отмена страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд соцстраха и отмена подоходного налога – вот это стало бы реальной мерой поддержки малого бизнеса.

Поддержка санаториев была бы помощью и для туроператоровФото: Мария ЛЕНЦ

Алена Чекоданова, туроператор:

- Туроператоры первыми приняли на себя удар коронавируса и пострадали первыми. Но за собой они, безусловно, потянут (уже потянули!) другие сферы. Считаю, самый главный фактор, который поможет выжить в этот период, – оптимизация расходной части, надо ужаться. Опять же, как долго все продлится – не известно. Прогнозируется, что полетные программы будут закрыты до конца апреля – это в части зарубежного туризма. По России туры еще продаются, раннее бронирование еще идет, но объемы, конечно, уже не те. Как поведут себя банки в этой ситуации – неизвестно, но тревожные звоночки уже есть. К примеру, Рокетбанк объявил о банкротстве. Знаю много предпринимателей, которые обслуживались там – у них были выгодные тарифы для микробизнеса. Спад продаж, ситуация с банком, когда люди не могут вывести свои деньги, плюс коронавирус – вывод напрашивается сам собой. Наша компания работает по России в основном, поэтому у нас пока ситуация не столь критична, как у коллег, специализировавшихся на международных турах. Сотрудников перевели на удаленную работу еще до указа президента, а на каникулах, конечно, будем на связи – телефоны поддержки клиентов будут работать круглосуточно. Но работать не будем.

Отсрочка по налогам, считаю, - двоякая мера поддержки. Сейчас – облегчение, но пройдет полгода, и все равно придется платить. А за этот период дохода у предпринимателей, считайте, нет. Эффективными были бы каникулы по налогам и страховым взносам до конца этого, а лучше до конца 2021 года. Если бы государство субсидировало часть затрат (например, по фонду оплаты труда) - тоже было бы очень хорошее подспорье. Это для всего малого и среднего бизнеса актуально. А конкретно для туроператоров - поддержка санаториев. Почему именно это? Сейчас в России это самый безопасный вид отдыха, люди в санаторий приезжают с санаторно-курортными картами, сданными анализами, то есть они здоровы. И отдыхать могут спокойно, а туроператоры организовывать такой отдых. Но это все, конечно, только пожелания.

На рынке строительства ситуация также неизбежно отразитсяФото: Мария ЛЕНЦ

Юрий Болсуновский, учредитель компании, торгующей цементом:

- Я думаю, не все еще до конца прочувствовали проблемы, которыми обернется ситуация с коронавирусом. Эффект будет отложенным. На нашем рынке остро стоит сейчас вопрос повышения цен на цемент. Они каждый год растут, но в этом году на 6 процентов в среднем, в этом году вырастут на 8-10 процентов. Это неизбежно скажется на рынке строительства. Логистика очень дорогая: нефть упала в цене – бензин нет.

Ждали отмены налогов на какое-то время, но этого не произошло. Ждали какой-то поддержки из резервных фондов, но тоже нет. Думаю, проблемы малого бизнеса «на верху» не до конца понимают. Условно: 95% дохода государства – нефть, газ, металл, лес и так далее, 5% - малый и средний бизнес. Как думаете, на чьи потребности будут власти обращать внимание? Конечно, не на малый бизнес, к сожалению.

Потребление в целом сокращается. А если мы мало производим, то зарплату дать людям мы не можем. Приведу пример: сейчас простаивает комбинат питания – все школьники на каникулах из-за коронавируса, в дальнейшем - садики. Кредиты не прощают, их только откладывают. Один плюс - не будет штрафов.