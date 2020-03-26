2020-03-26T12:30:21+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Красноярске 2020: как будут работать кинотеатры с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Впереди - нерабочая неделя в Красноярске: рассказываем, как будут работать кинотеатры с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Екатерина ТЕКОЦКАЯ
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Рассказываем, как будут работать кинотеатры в нерабочую неделю в КрасноярскеРассказываем, как будут работать кинотеатры в нерабочую неделю в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Уже через три дня начнется нерабочая неделя в Красноярске. Мы связались с кинотеатрами города, чтобы узнать, как они будут работать с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Развлекательные заведения сворачивают свою работу, и по рекомендации санитарных врачей, и потому, что посетителей в них и так становится все меньше. С самыми популярными местами отдыха, кинотеатрами, по данным на 26 марта дела обстоят так:

- Кинотеатр «Луч» еще держится на плаву. Сотрудники пока не дают прогноза о своей работе на будущую неделю. На сайте выставлено расписание сеансов вплоть до 8 апреля.

- На сайте «Киномакса» нет информации о карантине. Расписание сеансов проставлено до 1 апреля.

- «Синема парк» работает в том же режиме. Администрация кинотеатра пока не владеет информацией, как будут складываться дела на следующей неделе. Но сотрудники уверяют, что пока на сайте есть расписание сеансов, беспокоиться не о чем.

- «Квадро фильм» пока остается на карантине до 31 марта, также как и «Дом кино», и «Мечта», и «Эпицентр».

Ситуация в городе меняется очень быстро, мы будем следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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