Нерабочая неделя в Красноярске 2020: как будут работать кинотеатры с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Уже через три дня начнется нерабочая неделя в Красноярске. Мы связались с кинотеатрами города, чтобы узнать, как они будут работать с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Развлекательные заведения сворачивают свою работу, и по рекомендации санитарных врачей, и потому, что посетителей в них и так становится все меньше. С самыми популярными местами отдыха, кинотеатрами, по данным на 26 марта дела обстоят так:

- Кинотеатр «Луч» еще держится на плаву. Сотрудники пока не дают прогноза о своей работе на будущую неделю. На сайте выставлено расписание сеансов вплоть до 8 апреля.

- На сайте «Киномакса» нет информации о карантине. Расписание сеансов проставлено до 1 апреля.

- «Синема парк» работает в том же режиме. Администрация кинотеатра пока не владеет информацией, как будут складываться дела на следующей неделе. Но сотрудники уверяют, что пока на сайте есть расписание сеансов, беспокоиться не о чем.

- «Квадро фильм» пока остается на карантине до 31 марта, также как и «Дом кино», и «Мечта», и «Эпицентр».

Ситуация в городе меняется очень быстро, мы будем следить за развитием событий.