Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 17 сентября 2020: жителей региона повторно проверят на иммунитет к COVID-19

Ранее в В 74 случаях были обнаружены антитела Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Красноярском крае на утро 17 сентября 18 547 подтвержденных диагнозов (+102 за сутки). Выздоровели 14 466 человек (+90 за сутки). Умерли 525 пациентов (+2 за сутки).

- Красноярский край в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки, опустился на 14 строчку, - сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 883 043, из них за последние сутки 6508.

Под наблюдением - 2488 человека (+214 новых за сутки, снято с наблюдения– 198).

Стало известно, что 10 студентов СФУ с начала учебного года заразились коронавирусной инфекцией. Все они госпитализированы. В вузе в настоящее время выполняются все меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Тем временем в нашем регионе повторно оценят иммунитет жителей к коронавирусу. Как сообщает федеральный Роспотребнадзор, край вошел в перечень регионов, где проведут второй этап оценки уровня популяционного иммунитета населения к COVID-19.

Для оценки текущего иммунитета планируется взять анализы у тех же людей, которые участвовали в первом этапе исследования. Сообщается, что результаты помогут оценить текущую ситуацию в регионе и спрогнозировать эпидситуацию.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что за конец июля специалисты Краевого центра профилактики и борьбы со СПИД выполнили 466 экспресс-исследований. В 74 случаях были обнаружены антитела. При этом 1,3 процента обследованных имели только ранние антитела (IgМ), а 11,6 процентов - поздние антитела (IgG).

В обследовании методом ИФА также поучаствовали 652 жителя края. У 116 человек были найдены антитела IgG (17,8 процентов). У 80 из 600 пациентов обнаружены антитела IgM (13,3 процента).