«Обучение проходит в гибридном режиме»: в Сибирском федеральном университете около 10 студентов заразились COVID-19

В вузе призвали студентов и педагогов носить маски и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора Фото: Мария ЛЕНЦ

Около десяти студентов Сибирского федерального университета госпитализировали с диагнозом «коронавирусная инфекция». Эту информация 16 сентября подтвердили в самом вузе.

Молодые люди, попавшие в больницу с COVID-19, учатся на разных курсах и направлениях. В настоящее время выполняются все меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В тех общежитиях, где проживают заразившиеся студенты, была проведена санитарная дезинфекция. Первый круг контактов заболевших находится под усиленным наблюдением.

- Обращаем ваше внимание, на данный момент в университете обучение проходит в гибридном режиме - сочетаются очные занятия и онлайн-занятия, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СФУ. - Учебное расписание составляется таким образом, чтобы предотвратить скопление большого количества людей. Несмотря на то, что очагов заболевания не выявлено, просим вас не ослаблять бдительность, выполнять все предписанные меры безопасности, соблюдать масочный режим.

Напоминаем, что с начала пандемии коронавируса в Красноярском крае официально подтверждено 18 547 случаев заболевания COVID-19. Из них 102 человека (28 пациентов – это красноярцы) узнали о своем диагнозе за последние сутки.

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О том, что сентябрь поучимся, а в октябре пойдем на карантин активно начали обсуждать в соцсетях еще в августе. Родителям и учителям не верилось. Но было как-то тревожно. Почти во всех тайных источниках или в информации, полученной у «самых надежных источников», звучала фраза: «После 20 сентября снова на карантин…». Подобные фейки нагнетали и без того тяжелую атмосферу. А на деле… На дворе 7 сентября, а в школах детей целыми классами начали отправлять на карантин (подробнее).