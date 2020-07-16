2020-07-16T14:08:09+03:00
Здоровье

Акушер-гинеколог Клара Волкова из Ачинска уверена, что будущим мамам необходимо максимальное внимание и забота

Заведующая родового отделения №2 Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2, участник номинации «Верность профессии»
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Врач Клара Волкова Фото: КГБУЗ «ККЦОМД № 2»Врач Клара Волкова Фото: КГБУЗ «ККЦОМД № 2»
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15 июля отмечается Всероссийский день акушера - гинеколога. Врача, который причастен не только к здоровью матери, но и к главному чуду на свете - рождению ребенка. Ответственный, отзывчивый, терпеливый, добрый, чувствующий чужую боль, хороший психолог - всеми этими качествами должен обладать акушер - гинеколог. Еще, он патриот своей профессии, иначе в ней делать нечего. Всеми вышеперечисленными качествами обладает замечательный, душевный, добрейшей души человек, заведующая отделением, врач акушер-гинеколог родового отделения №2 Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2 в Ачинске Клара Владимировна Волкова.

«Золотко», «красавица», «умница», «лапочка» - это еще не все ласковые эпитеты, которыми поддерживает рожениц Клара Владимировна. Она уверена, что в момент родов будущим мамам нужно максимальное внимание, добрые слова поддержки, окружить заботой и вниманием. Если нужно и за руку подержать, и слезы вытрет. Ведь в момент схваток и родов женщина испытывает сильнейшую боль. А когда больно, что главное? Чтоб тебя пожалели и верный настрой, что все будет хорошо!

Молодые мамы шутят, что от мужей не слышат столько нежностей, сколько от акушера-гинеколога Волковой. Взамен, за добрые слова, душевность и внимательное отношение, пациенты относятся к своему врачу с большим уважением и почтением. В адрес акушера — гинеколога приходят благодарственные отзывы не только от мамочек, но и от счастливых пап, бабушек и дедушек.

- Вы даже не представляете, какое счастье быть причастной к самому важному, главному, необыкновенному волшебству — рождению ребенка! – говорит Клара Владимировна. - От осознания , что я держу на руках чудо природы - дух захватывает, и забываешь про усталость, нервы… А когда слышишь первый крик ребенка понимаешь, что выбрал самую правильную, нужную и важную профессию.

Сколько приняла родов Клара Владимировна за свою трудовую жизнь, она не знает, не считала. Уйти с работы из-за постоянного дедлайна желания никогда не было. Да - тяжело, иногда забываешь про поесть-попить, да - профессия сопряжена с риском и ответственностью за жизни сразу нескольких людей - маму и новорожденного, а то и двух. Но, профессия любимая, помогающая свершится главному чуду на Земле - продолжению человечества. Работа, приносящая людям радость и счастье материнства и отцовства, а значит, нужная, необходимая, самая важная.

Клара Волкова участвует в проекте «Клиника года - 2020» в номинации «Верность профессии». Проголосовать за любимого врача можно здесь.

Добавим, что в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства №2 трудятся 29 врачей акушеров - гинекологов. Все врачи высшей категории. 75 акушерок, профессионалы, отдавшие своей профессии много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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