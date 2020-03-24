Коронавирус в Красноярском крае 2020: как будет проходить онлайн-обучение в сельских школах

Во время пандемии коронавируса школы Красноярского края отравили сначала на каникулы, а с 1 апреля начнется удаленное обучение. Если в городе с этим проблем никаких нет, то как дела обстоят в сельских школах, где в классе могут учиться всего 2-3 ученика... Да и подключение к интернету не везде хорошее...

«Комсомолка» дозвонилась в одну из самых маленьких школ Красноярского края. Она находится в поселке Большая Речка Ермаковского района, здесь около 200 жителей и 15 учеников.

- Двое в первом классе, двое во втором, в третьем и четвертом по одному, в пятом два, в шестом один, в седьмом два, восьмого и девятого нет, в десятом три и в одиннадцатом – один, - перечисляют в школе. – Все они на каникулах – с 17 по 31 марта. Говорят, с 1 апреля переходим на онлайн-обучение. Но интернет у нас слабый, скорость очень низкая – кругом горы. Да и компьютеры есть далеко не у всех детей - поселок бедный. Кроме школы, почты и больницы, больше «предприятий» нет. Значит, будем искать выход.

Например, готовим карточки с заданиями, чтобы передавать детям. Где-то мы, учителя, сами сходим (поселок маленький), где-то родителей подключим. Так что все ребята будут охвачены, потому что учебный год завершить надо.

Что такое карточки? Поясню, на листе пишешь: прочитай параграф такой-то, выучи правило, посмотри пример, по образцу реши задание… Потом учитель все проверяет, результаты каждого ученика собираются в отдельную папку. Иначе как докажешь, что занятие было? А, если школьнику что-то непонятно, тогда придется встречаться, консультировать, а как иначе?

С будущей выпускницей, ученицей 11-го класса, мы работаем, хоть сейчас и каникулы. С ней регулярно занимаются предметники, готовят к экзаменам. Девочка собирается поступать в медицинский институт.

Надеемся, все это до середины апреля. А, если нет, будем продолжать дистанционное обучение. У детей приобретено много тестов, рабочих тетрадей, там материала достаточно. Тем, у кого есть компьютеры, советуем обучающие ресурсы в интернете. Например, один из них – учу.ру, дети им пользуются. Так что «за бортом» они не останутся, все проблемы решаемы.

Понятно, «заочное» обучение – мера вынужденная, лучше видеть глаза ученика. Но деваться некуда, будем стараться, чтобы к снижению успеваемости это не привело. Тут многое будет зависеть от самого ребенка. Наша задача – сделать все, что от нас требуется.

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Объявлено: с 1 апреля все школы Красноярска переходят на обучение онлайн. Учителя будут дистанционно вести уроки, раздавать задания в соцсетях и мессенджерах, записывать уроки на камеру. Следить за посещаемостью, составлять расписание, давать и проверять «домашку» никто не перестанет. Многое еще, конечно, не ясно, в новых условиях и образовательные учреждения живут всего несколько дней. Но мы пообщались с профильными специалистами и постарались найти ответы на самые очевидные, на данный момент, вопросы. (Подробности)