Коронавирус 2020 в Красноярске: учителя срочно записывают видеоуроки для младших классов

Объявлено: с 1 апреля все школы Красноярска переходят на обучение онлайн. Учителя будут дистанционно вести уроки, раздавать задания в соцсетях и мессенджерах, записывать уроки на камеру. Следить за посещаемостью, составлять расписание, давать и проверять «домашку» никто не перестанет. Многое еще, конечно, не ясно, в новых условиях и образовательные учреждения живут всего несколько дней. Но мы пообщались с профильными специалистами и постарались найти ответы на самые очевидные, на данный момент, вопросы.

1.Как преподавать и учиться будем?

- Как будут учиться дети? По видеосвязи с учителем, в режиме онлайн конференций, через чаты?

В управлении образования рассказали - это могут быть интернет - образовательные площадки или живое общение по видеосвязи на подобии конференции. Например, учитель по химии онлайн показывает опыт, после чего задаёт вопрос, а дети тут же отвечают в чате. Будут задействованы платформы, где детям даются задания, и они их выполняют онлайн. Этих платформ великое множество в интернете, не говоря о социальных сетях, мессенджерах, в которых давно общаются учитель и классы.

Сейчас в школах все спешно тестируют, выбирают оптимальный вариант. Едва ли этот самый вариант будет «спускаться сверху» для всех единый, в приказном порядке – школы и педагоги сами смогут выбирать самый удобный для них способ учебы.

Конечно, всем придется переучиваться. Не секрет что труднее придется педагогам более старшего возраста – у них колоссальный опыт классического преподавания, но не большой – работы с современными системами. В Красноярске есть информационно-методический центр, специалисты которого будут помогать учителям освоиться. С 30 марта заработает «горячая линия» (номер телефона будет известен ближе к дате), по которой смогут обращаться учителя, ученики и родители в случае возникновения вопросов и проблем.

- Но, как показала практика, все директора достаточно продвинуты, они в курсе того, какие площадки могут быть задействованы в дистанционном обучении, и очень редко они что-то не знают, - успокаивают в управлении образования. – Больше того, они сами предлагают массу форматов, которые можно применять в изменившихся условиях. Никто, конечно, и не говорит, что всё будет абсолютно ровно, без каких-то сложностей, возможно, сбоев. Мы и сами работаем в таких условиях, что всё приходится делать быстро.

- А как же малыши?

- Для них очень многие учителя сейчас пишут онлайн уроки. Они составляют план, записывают материал, монтируют видео и отправляют ученикам. И в любое время можно будет их посмотреть, выполнить задания.

2. Кто будет следить за малышами, с которыми не могут сидеть дома родители?

К сожалению, четкого ответа на этот вопрос пока нет. Но он будет решаться, скорее всего, не на уровне города, а края. Было предположение о создании специальных групп, вроде детсадовского 2кратковременного пребывания» или летних лагерей, но конкретных решений пока однозначно, не принято. Родителям стоит подготовиться и варианту, что придется на первых этапах самим решать этот вопрос. Договариваться с бабушками. Объединяться с другими родителями. Остается надеяться, что на уровне минобра какой-то выход и помощь будет оказана.

3. Кружки и секции при школах – будет ли организована их удаленная работа?

- Многие уже организовали спортивные занятия. Просто дают детям задания, они выполняют их в онлайн режиме или отправляют видео отчёты. Учителя организуют видеоуроки по изобразительному искусству. Например, в 150 школе нужно ежедневно выполнять комплекс силовых упражнений, снимать на видео, отправлять учителю, и он ставит оценки. Так что здесь может быть онлайн формат, видеоуроки.

4. Что будет с экзаменами, есть ли предварительные сроки работы в новом режиме?

Если стартовая дата – 1 апреля, то финальной, даже промежуточно, пока нет. По экзаменам и датам их проведения тоже пока нет решений.

5. Не отразится ли это всё на заработной плате учителей?

Нет, ведь это их обычная работа, в том числе и в объемах. Просто в другом формате, так что на их заработной плате это никак не отразится.

КСТАТИ

А что будет со столовыми

В отличие от учителей, поварам просто им не для кого на период карантина работать. Все работники столовых относятся к штату комбината школьного питания, что находится на Железнодорожников. Парадокс – еще 13 мата на сайте организации были опубликованы вакансии – требовались десятки работников, от посудомоек до поваров. А сегодня, в официальном ответе на наш вопрос: «Так как школьные столовые не работают, в «Школьном комбинате питания» введен режим временного вынужденного простоя. В соответствии с законом время простоя оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки и оклада, рассчитанных согласно времени простоя. В настоящее время сотрудники «Школьного комбината питания» временно не работают. До какого момента, пока не известно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Красноярском крае 2020: как будет проходить онлайн-обучение в сельских школах

Во время пандемии коронавируса школы Красноярского края отравили сначала на каникулы, а с 1 апреля начнется удаленное обучение. Если в городе с этим проблем никаких нет, то как дела обстоят в сельских школах, где в классе могут учиться всего 2-3 ученика... Да и подключение к интернету не везде хорошее... (Подробности)