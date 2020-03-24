В Красноярске пациент избил приехавшего на вызов фельдшера

В Красноярске вновь пострадал медик, фельдшер «Скорой помощи». Приехал на вызов, чтобы выполнить свою работу, а вместо этого сам вынужден был обратиться за помощью к своим коллегам. Об этом рассказала на своей страничке в социальной сети Наталья Ковальчук, представитель пресс-службы ведомства.

Ситуация, согласитесь, из ряда вон выходящая, учитывая, что медики сейчас работают просто на износ из-за карантинной ситуации. В городе каждый врач на счету. В БСМП, к слову, и вовсе 85 человек живут уже вторую неделю, не покидая стен больницы – они находятся на карантине вместе со своими шестью особыми пациентами.

Не у всех сотрудников экстренной медицинской службы есть разрешение выезжать на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус. Этим занимается спецбригада, куда входят медики, прошедшие специальную подготовку. Пострадавший фельдшер как раз из этой самой спецбригады.

Вызов поступил из многоэтажки с улицы Карбышева. Машина «Скорой помощи» быстро приехала на вызов, но двери квартиры никто не открывал. Минут 20 медики тарабанили в двери, а когда вернулись к своей машине, «больной» сам вышел к ним.

- Фельдшер стал выяснять у него жалобы. Но мужчина повел себя агрессивно, он всех обругал и ударил фельдшера кулаком в челюсть, - рассказывает Наталья Ковальчук.

Заявление на мужчину уже написали, полиция начала проверку. Пока же он находится на свободе. «Почему он еще не в СИЗО? – удивляются красноярцы. – Нельзя ли ужесточить наказание за нападение на врачей, а период пандемии – вдвойне?»

В пресс-службе полиции "Комсомольской правде"-Красноярск сообщили, что заявление в дежурную часть поступило накануне, личность подозреваемого уже установлена, ведется его розыск. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Случаев нападения на медиков в Красноярске и крае много, и каждый из них шокирует своей циничностью. В декабре 2019 года уголовник напал на педиатра в Лесосибирске, избил его и ограбил, мужчина попал в реанимацию. В марте 2017 года пациентка избила фельдшера «скорой помощи» до сотрясения мозга. В апреле 2017 года в Железногорске врач приехал на вызов к мужчине, пытавшемуся покончить с собой, и был избит дебоширом.

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