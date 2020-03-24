В Красноярске 85 медиков БСМП живут прямо на работе

24 Март 2020 2020-03-24T04:34:34+03:00

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В Красноярске 85 медиков из Больницы скорой медицинской помощи живут на работе – в прямом смысле. Врачи, медицинские сестры, младший медицинский и немедицинский персонал – все они не могут покинуть стен учреждения, значит, и повидать своих родных. Для них созданы соответствующие условия: где спать, где принимать пищу и отдыхать.

Работают они по графику дежурств. Такие меры приняты, чтобы не допустить распространения коронавируса вне больницы. Ведь именно БСМП определена основной клиникой по оказанию медицинской помощи заболевшим и подозрением на COVID-19. Здесь находятся все шесть горожан, у которых официально подтверждено наличие коронавируса. Они проходят лечение, их состояние не вызывает опасения.

Добавим, что информация о количестве заболевших и тех, кто находится на карантине в условиях самоизоляции, обновляется каждое утро, ее можно увидеть на официальном сайте министерства здравоохранения края и Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU