Появилось видео, как напавший в Лесосибирске уголовник тащил врача-педиатра к банкомату: но никто из прохожих не заступился

Событие, которое произошло несколько дней назад в Лесосибирске, всколыхнуло весь город: кто-то зверски избил врача-педиатра Михаила Калитко. Молодой доктор попал в реанимацию, коллеги стараются нормализовать его состояние.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747280" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, как напавший уголовник тащил врача-педиатра к банкомату.

Больше всех переживают и сочувствуют родители, которым доводилось общаться с Михаилом. Говорят, такого доктора еще поискать: добрый, спокойный, внимательный – дети его просто обожают. И тут – такое... У кого только рука поднялась?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747330" frameborder="0"></iframe> Комментарий Ирины Волк.

В социальных сетях ходили разные версии, подписчики не стесняются в выражениях. Градус возмущения очень высок: «Какое-то животное недавно вышло из тюрьмы, в пьяном состоянии напало и избило доктора».

В полиции уточнили, как все произошло. Оказывается, Михаил только направлялся на вызов в общежитие на улицу Белинского. Ходил по участку пешком, закинув на плечо сумку с инструментами и медикаментами. Его ждал маленький пациент с температурой.

За 31-летнего врача теперь переживают родители маленьких пациентов. Фото: соцсети, Мария Ленц

Но в подъезде доктора встретил уголовник, неоднократно судимый. Последний раз он освободился из колонии чуть более месяца назад, 15 октября. Работы нет, денег нет, а выпить очень хочется. Видимо, подумал, что у молодого человека должны быть по тысяче в каждом кармане. А когда денег не оказалось, несколько раз ударил, отобрал телефон и потащил к ближайшему банкомату.

Этот момент, когда нападавший ведет доктора к магазину с терминалом, попал на камеру уличного видеонаблюдения. Есть вопросы, почему Михаил Калитко не оказал сопротивления на улице, не закричал и не позвал на помощь – ведь было светло, полно людей, перед ними проехала машина. Будем надеяться, что следствие даст на это ответ.

Возле банкомата зверское избиение продолжилось. Нападавшего взбесило, что доктор не смог с первого раза правильно ввести пин-код. А ведь очки у Михаила были разбиты, он с трудом различал цифры на расстоянии. Даже когда деньги были уже у грабителя в руках, он не остановился. И только появление покупателей заставило его убежать.

Они вызвали полицию, «Скорую». На место вместе с оперативниками прибыл и участковый. Когда очевидцы описали нападавшего, он сразу понял, кто это. Через час 36-летнего подозреваемого задержали.

Сейчас родители опасаются, что после случившегося Михаил Калитко, когда поправится, уедет из города. А в Лесосибирске так не хватает педиатров.