Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 23 марта 2020 года: шестеро лечатся, еще двое под подозрением

За сутки в Красноярском крае выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Один из них уже официально подтвержден. Другие проверяются.

- Два пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории «Вектор» в Новосибирске, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. – Еще шестеро находятся на лечении в стационаре БСМП.

Однако количество тех, кого отправили на карантин, растет. За сутки их число увеличилось на 1455 человек. Таким образом, по состоянию на 8 утра 23 марта под непрерывным медицинским наблюдением находятся 3825 человек. Тогда как вчера их было 2 715.

Напомним, обследование проводится всем, кто в течение двух недель вернулся (прибыл транзитом) из Европы или других стран. А затем обратился за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний. В таких случаях под наблюдением оказываются и те, кто контактировал с возможным больным.

Что касается новых случаев…

- По данным эпидемиологического расследования установлено, граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции (Австрия, Германия, Испания), - передают в минздраве. - Результаты подтверждены в установленном порядке, болезнь протекает в нетяжелой форме, пациенты находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории края. Ведется работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Всего с 31 января в крае обследован 2058 человек, в том числе 171 за последние сутки.

ВАЖНО

В Красноярском крае работаем круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. Информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики, можно получить по номеру 8 800 100 56 53.

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