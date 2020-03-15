Отказаться от тяжести и боли навсегда!
Сеть клиник «Варикоза нет» запускает новый уникальный проект для жителей Красноярского края и республики Хакассия.
Суть проекта – рассказать всем о том, что существует совершенно новый, современный метод лечения варикозной болезни: без разреза, без наркоза и без послеоперационного периода. Пациент после операции возвращается к обычной жизни уже на следующий день.
Татьяна, участница проекта – победительница конкурса «Лето без варикоза», объявленного клиникой. Женщина страдает варикозной болезнью более 15 лет, и специалисты клиники установили, что ей необходима оперативное лечение. Как проходит сама операция, как после нее чувствует себя пациент – вы все увидите собственными глазами!
Лето без варикоза. Красноярск, 2019. Часть 1.
Лето без варикоза. Красноярск, 2019. Часть 2.
Лето без варикоза. Красноярск, 2019. Часть 3.
Лето без варикоза. Красноярск, 2019. Часть 4.
Дмитрий, участник проекта - его выбрали за смелость. Он собрался с духом, сдал анализы, прошел УЗИ-обследование. У Дмитрия запущенный случай варикоза.
Лето без варикоза, Норильск 2019. Часть 1.
Лето без варикоза, Норильск 2019. Часть 2.
Лето без варикоза, Норильск 2019. Часть 3.
Лето без варикоза, Норильск 2019. Часть 4.
ИСТОЧНИК KP.RU