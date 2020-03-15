Отказаться от тяжести и боли навсегда!

Сеть клиник «Варикоза нет» запускает новый уникальный проект для жителей Красноярского края и республики Хакассия.

Суть проекта – рассказать всем о том, что существует совершенно новый, современный метод лечения варикозной болезни: без разреза, без наркоза и без послеоперационного периода. Пациент после операции возвращается к обычной жизни уже на следующий день.

Татьяна, участница проекта – победительница конкурса «Лето без варикоза», объявленного клиникой. Женщина страдает варикозной болезнью более 15 лет, и специалисты клиники установили, что ей необходима оперативное лечение. Как проходит сама операция, как после нее чувствует себя пациент – вы все увидите собственными глазами!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767106" frameborder="0"></iframe> Лето без варикоза. Красноярск, 2019. Часть 1.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767107" frameborder="0"></iframe> Лето без варикоза. Красноярск, 2019. Часть 2.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767108" frameborder="0"></iframe> Лето без варикоза. Красноярск, 2019. Часть 3.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767109" frameborder="0"></iframe> Лето без варикоза. Красноярск, 2019. Часть 4.

Дмитрий, участник проекта - его выбрали за смелость. Он собрался с духом, сдал анализы, прошел УЗИ-обследование. У Дмитрия запущенный случай варикоза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767114" frameborder="0"></iframe> Лето без варикоза, Норильск 2019. Часть 1.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767113" frameborder="0"></iframe> Лето без варикоза, Норильск 2019. Часть 2.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767112" frameborder="0"></iframe> Лето без варикоза, Норильск 2019. Часть 3.