18 марта в 11.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 «Б») состоится круглый стол на тему корректировки платы за отопление по итогам 2019 года.

Корректировка платы за отопление по итогам 2019 года.

Основные вопросы:

Каковы нормы законодательства корректировки оплаты за тепло, почему существует ее необходимость?

От каких факторов зависит результат корректировки? Что можно сказать по опыту прошлых лет? Каковы ожидания этого года - будет «минус» или «плюс»?

Когда УК и РСО, имеющие прямые договоры с населением, выставят перерасчет?

Если доплата будет большая, готовы ли УК/РСО предоставить рассрочку?

Анализируют ли УК дома «с доплатой», чтобы принять меры в следующем году, к примеру, если причина в том, что дома плохо «утеплены»?

Есть в квитанциях будет «минус», когда и в каком объеме деньги вернутся потребителям?

В чем особенность перерасчетов этого года?

Понимают ли потребители механизм корректировки? Кто и как должен проводить информационные кампании? Есть ли эффективный опыт?

Где красноярцы и жители края могут получить все разъяснения и ответы на свои вопросы по начислениям в платежных документах?

Сколько было обращений по вопросам правильности корректировки начислений за отопление?

Как переход на оплату тепла только в отопительный сезон изменит ситуацию? Когда это произойдет? Будут ли сложности?

К участию в круглом столе приглашены Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ, департамент городского хозяйства администрации г. Красноярска, депутаты Законодательного Собрания края и красноярского городского Совета депутатов – члены профильных комиссий, СГК, управляющие компании.

В круглом столе участвуют:

Бородин Константин Леонидович, директор Красноярского филиала «Сибирской теплосбытовой компании» (входит в структуру СГК);

Гаврилов Евгений Владимирович, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края;

Жидков Евгений Валерьевич, начальник отдела жилищного надзора и лицензионного контроля службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

Клименков Иван Сергеевич, заместитель руководителя Службы строительного надзора и жилищного контроля;

Козиков Андрей Викторович, депутат Красноярского городского Совета депутатов;

Кулеш Алексей Викторович, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края;

Мухин Николай Валерьевич, заместитель руководителя по инженерной инфраструктуре департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска;

Пензина Елена Евгеньевна, депутат Законодательного Собрания Красноярского края;

Саргасян Ксения Игоревна, заместитель директора группы управляющих компаний «Покровские ворота» по внешним коммуникациям;

Стаканов Владимир Владимирович, технический директор УК «ЖСК».