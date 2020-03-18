Корректировка платы за отопление по итогам 2019 года
18 марта в 11.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 «Б») состоится круглый стол на тему корректировки платы за отопление по итогам 2019 года.
Корректировка платы за отопление по итогам 2019 года.
Основные вопросы:
Каковы нормы законодательства корректировки оплаты за тепло, почему существует ее необходимость?
От каких факторов зависит результат корректировки? Что можно сказать по опыту прошлых лет? Каковы ожидания этого года - будет «минус» или «плюс»?
Когда УК и РСО, имеющие прямые договоры с населением, выставят перерасчет?
Если доплата будет большая, готовы ли УК/РСО предоставить рассрочку?
Анализируют ли УК дома «с доплатой», чтобы принять меры в следующем году, к примеру, если причина в том, что дома плохо «утеплены»?
Есть в квитанциях будет «минус», когда и в каком объеме деньги вернутся потребителям?
В чем особенность перерасчетов этого года?
Понимают ли потребители механизм корректировки? Кто и как должен проводить информационные кампании? Есть ли эффективный опыт?
Где красноярцы и жители края могут получить все разъяснения и ответы на свои вопросы по начислениям в платежных документах?
Сколько было обращений по вопросам правильности корректировки начислений за отопление?
Как переход на оплату тепла только в отопительный сезон изменит ситуацию? Когда это произойдет? Будут ли сложности?
К участию в круглом столе приглашены Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ, департамент городского хозяйства администрации г. Красноярска, депутаты Законодательного Собрания края и красноярского городского Совета депутатов – члены профильных комиссий, СГК, управляющие компании.
В круглом столе участвуют:
Бородин Константин Леонидович, директор Красноярского филиала «Сибирской теплосбытовой компании» (входит в структуру СГК);
Гаврилов Евгений Владимирович, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края;
Жидков Евгений Валерьевич, начальник отдела жилищного надзора и лицензионного контроля службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
Клименков Иван Сергеевич, заместитель руководителя Службы строительного надзора и жилищного контроля;
Козиков Андрей Викторович, депутат Красноярского городского Совета депутатов;
Кулеш Алексей Викторович, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края;
Мухин Николай Валерьевич, заместитель руководителя по инженерной инфраструктуре департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска;
Пензина Елена Евгеньевна, депутат Законодательного Собрания Красноярского края;
Саргасян Ксения Игоревна, заместитель директора группы управляющих компаний «Покровские ворота» по внешним коммуникациям;
Стаканов Владимир Владимирович, технический директор УК «ЖСК».
ИСТОЧНИК KP.RU