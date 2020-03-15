Лосины, начесы, ваучеры и дискотека: в красноярском ТЮЗе на одну ночь зрителей отправили назад в 90-е

90-е годы как только сейчас не называют – лихие, темные, голодные, нищие… Но были и тогда моменты, о которых совсем не хочется забывать.

Конфеты Chupa Chups любили и то времяФото: Мария ЛЕНЦ

Если вы точно знаете, какая взаимосвязь между карандашом и кассетой, цитируете по памяти фразы с вкладышей «Love is» и знаете, как правильно разбавить «Инвайт» и «Юпи», то точно застали это неспокойное время.

Министру культуры края Аркадию Зинову делают переводную татуировку на рукеФото: Мария ЛЕНЦ

Иногда даже тянет окунуться в знакомую атмосферу. В красноярском ТЮЗе в «Театральную ночь» все неповторимые моменты и постарались воссоздать настоящую атмосферу того времени.

Получилось ли? Да! Телепортация удалась! И в этом большая заслуга гостей мероприятия. Каждый постарался заглянуть в старый шкаф, на балкон, или даже сгонять на дачу за старыми вещами.

Гости праздника старались соответствовать духу девяностыхФото: Мария ЛЕНЦ

Девушки нарядились в самые яркие лосины, юбки-резинки, сделали начесы, нарисовали стрелки на глазах. Мужчины приоделись в спортивные и джинсовые костюмы, кожаные куртки.

Чем выше начес, тем лучшеФото: Мария ЛЕНЦ

- Начали дискотеку с «зима, холода, одинокие дома», - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск красноярка Мария. - Люди танцевали и в центр сумки ставили. Было очень прикольно, атмосфера прям, как в 90-е. Потом был клуб «Белый попугай», ходил Кашпировский, было невероятно классно!

Модная для того времени одеждаФото: Мария ЛЕНЦ

Вечеринка у ДеЦла дома. Помните? Клип, где подростки отрываются под непонятный для многих набор слов. Рэп. Кому-то это творчество нравилось, кому-то нет.

Мы бандито, гангстерито...Фото: Мария ЛЕНЦ

Но факт остается фактом: эта песня гремела почти из каждого магнитофона. Вот и минувшей ночью получилась легкая свободная тусовка, которая медленно переросла в танц- рэп-баттлы.

Вечеринка у ДеЦла домаФото: Мария ЛЕНЦ

А клуб «Белый попугай»! Это популярное шоу с Юрием Никулиным, который умел собрать много знаменитых артистов, которые «травили» различные анекдоты и рассказывали смешные истории из жизни.

Гости ориентировались по вывескамФото: Мария ЛЕНЦ

А самые знаменитые целители из девяностых! Имена двух точно гремели на всю страну. Чумак и Кашпировский. Один выступал утром по телевизору. И миллионы людей ставили банки с водой к экрану, «заряжали» и верили в то, что она продлит им годы жизни.

"Целитель" из телевизора. Узнаете?Фото: Мария ЛЕНЦ

А по вечерам сеансы проводил другой целитель. Кстати, в ТЮЗе советовали подготовиться перед встречей с «экстрасенсом» во время «Театральной ночи». Он обещал зарядить воду или другие предметы на успех и богатство.

Выбор кассет огромныйФото: Мария ЛЕНЦ

Работал и видеопрокат. Можно было принести с собой старые кассеты, диски, игры для приставок и устроить настоящий обмен!

А теперь дискотека!Фото: Мария ЛЕНЦ

Дискотека 90-х. Тогда на школьной дискотеке танцевали под «Технологию», «Coco Jambo», «Dr. Alban», «Руки вверх», «Вирус» и… Разнообразные ремиксы из девяностых крутят на дискотеках до сих пор. Вот и вчера были танцы, музыка и звезды эстрады того времени. Гости отрывались, как могли.

Во время дискотеки девочки вставали в круг, а сумки ставили посерединеФото: Мария ЛЕНЦ

Тетрадка под названием «Анкета» была в детстве у каждого. У девочек точно. Самое заветное желание, чтобы эта тетрадь попала в руки объекта воздыхания, а он честно ответил на интересующие вопросы. Ну-ну…

Соцсети девяностыхФото: Мария ЛЕНЦ

Еще одно из развлечений – бумажные куклы. Не у всех ведь были деньги на покупку Барби. Поэтому рисовали их на картоне, а после придумывали для них наряды.

Куклы рисовали сами, а потом мастерили для них платьяФото: Мария ЛЕНЦ

ТВ 90-х. О тех сериалах до сих пор часто говорят по телевизору: «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Санта-Барбара» били все эфирные рейтинги. Реклама конфет «Mamba» и ее слоган: «И Сережа тоже» и многие другие. Все это было и минувшей ночью на большом экране.

Чем толще цепь, тем круче ее обладательФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, «Театральная ночь» – это начало традиционного краевого фестиваля «Театральная весна», на котором театры края представляют свои лучшие премьеры.

Обязательное фото на фоне ковраФото: Мария ЛЕНЦ

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