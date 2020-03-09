2020-03-09T06:08:36+03:00
Звезды

Зачем красноярцы пойдут в театр ночью?

Чтобы вернуться в 90-е, увидеть призраки драмы, и услышать сказку перед сном
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Каждую весну красноярцы идут в театр ночью!Каждую весну красноярцы идут в театр ночью!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Театральная ночь в этом году пройдет 14 марта и станет началом традиционного краевого фестиваля «Театральная весна», на котором театры края представляют свои лучшие премьеры.

Итак, куда можно пойти 14 марта?

Театральная ночь «90-е» 16+

Вечеринка у ДеЦла дома, Клуб «Белый попугай», шейпинг, ваучеры, малиновые пиджаки, видеопрокат, дискотека 90-х со звёздами эстрады того времени, реклама и сериалы, которые мы не можем выбросить из головы до сих пор и многое другое.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

14 марта, 22.00 – 02.00

Билеты 150 рублей

По ту сторону «Квадрата» 18+

В 42-м сезоне театр оперы и балета на площадке лофта «Квадрат» уже представил несколько оперных премьер.

Ночь в театре это самые захватывающие, эффектные и загадочные эпизоды опер проекта «Искусство в «Квадрате».

Лофт «Квадрат»

Ул. Красной Армии, 10

14 марта, с 22.00

Призраки драмы 18+

Что происходит в театре Пушкина, когда занавес закрывается, а зрители уходят? 14 марта гости театральной ночи смогут увидеть души ролей, которые скитаются по театру до тех пор, пока о них помнят.

Гостиная госпожи Брандыхлыстовой, зона свободного мнения, школа актерского мастерства, комната Панночки, аукцион произведений искусства артистов театра Пушкина, «жуткий» концерт от актрис театра, монологи забытых героев это и многое другое в программе Театральной ночи!

Драмтеатр им. Пушкина

Ул. Мира, 73

14 марта с 22.00 до 0.30

Билеты 150 рублей

«Вечеринка у Гэтсби» 16+

В полночь состоится главное событие – знакомство с мюзиклом «Великий Гэтсби»: солисты, артисты хора, балета и оркестра исполнят номера грядущей премьеры. Дресс-код вечера – стильные костюмы эпохи «ревущих 20-х».

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

14 марта, с 22.00

Билеты 200 рублей.

Театральная ночь "Сказки на ночь для взрослых и малышей" 6+

14 марта, в 19.30 и в 20.30

Театр кукол

ул. Ленина, 119

Билеты 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зачем красноярцы пойдут в театр ночью?
Кому в Красноярском крае легче искать работу, мужчинам или женщинам?
В Красноярске феминистки вышли на согласованный пикет в защиту прав женщин
Ушел из жизни чемпион Паралимпиады, легкоатлет Евгений Кегелев
В Заксобрании обсудили болевые точки мусорной реформы в Красноярском крае
Оперативники схватили банду ограбивших 8 салонов подростков-взломщиков
Аферистка через интернет «развела» женихов из Норильска на 700 000 рублей
В Красноярске рассказали про единственную в городе женщину-дорожного рабочего
В центре Красноярска навсегда поменяли схему движения на перекрестке
Жительница Красноярского края поступила нечестно по отношению к службе занятости
Жуткая авария с шестью пострадавшими произошла в Красноярском крае
В Красноярске 8 марта ожидается очень сильный ветер
В Красноярск привезли тонну сомнительной селедки из Санкт-Петербурга
В красноярских теплицах для женщин вырастили 200 тысяч тюльпанов
Красноярцам запретили выходить на лед в 15 местах
Чудом уцелевшая жительница Тувы взыскала с истязавшего ее сожителя 500 тысяч рублей
В Железногорске вор-неудачник украл из магазина сейф с деньгами
В Красноярском крае женщины предпочитают жить в городах и выходить замуж до 29 лет
Житель Красноярского края получил из интернет-магазина песок вместо модных брюк
В Красноярском крае 21 семью заставят вернуть государству материнский капитал
Красноярск готовится к ремонту теплосетей
Двое пострадали при пожаре в пятиэтажке в Канске
Видно из космоса. Тлеющую свалку под Канском пообещали ликвидировать
Сергей Еремин поздравил красноярок с 8 марта
Экопроект «В городе моем» запустил «7 канал»
В Красноярске 15-летний подросток ушел в школу и пропал без вести
«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» поддерживает научные проекты на территории Красноярского края
Красноярских водителей в праздники проверят на трезвость