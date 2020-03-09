Зачем красноярцы пойдут в театр ночью?
Театральная ночь в этом году пройдет 14 марта и станет началом традиционного краевого фестиваля «Театральная весна», на котором театры края представляют свои лучшие премьеры.
Итак, куда можно пойти 14 марта?
Театральная ночь «90-е» 16+
Вечеринка у ДеЦла дома, Клуб «Белый попугай», шейпинг, ваучеры, малиновые пиджаки, видеопрокат, дискотека 90-х со звёздами эстрады того времени, реклама и сериалы, которые мы не можем выбросить из головы до сих пор и многое другое.
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
14 марта, 22.00 – 02.00
Билеты 150 рублей
По ту сторону «Квадрата» 18+
В 42-м сезоне театр оперы и балета на площадке лофта «Квадрат» уже представил несколько оперных премьер.
Ночь в театре это самые захватывающие, эффектные и загадочные эпизоды опер проекта «Искусство в «Квадрате».
Лофт «Квадрат»
Ул. Красной Армии, 10
14 марта, с 22.00
Призраки драмы 18+
Что происходит в театре Пушкина, когда занавес закрывается, а зрители уходят? 14 марта гости театральной ночи смогут увидеть души ролей, которые скитаются по театру до тех пор, пока о них помнят.
Гостиная госпожи Брандыхлыстовой, зона свободного мнения, школа актерского мастерства, комната Панночки, аукцион произведений искусства артистов театра Пушкина, «жуткий» концерт от актрис театра, монологи забытых героев это и многое другое в программе Театральной ночи!
Драмтеатр им. Пушкина
Ул. Мира, 73
14 марта с 22.00 до 0.30
Билеты 150 рублей
«Вечеринка у Гэтсби» 16+
В полночь состоится главное событие – знакомство с мюзиклом «Великий Гэтсби»: солисты, артисты хора, балета и оркестра исполнят номера грядущей премьеры. Дресс-код вечера – стильные костюмы эпохи «ревущих 20-х».
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
14 марта, с 22.00
Билеты 200 рублей.
Театральная ночь "Сказки на ночь для взрослых и малышей" 6+
14 марта, в 19.30 и в 20.30
Театр кукол
ул. Ленина, 119
Билеты 50 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU