Зачем красноярцы пойдут в театр ночью?

9 Март 2020 2020-03-09T06:08:36+03:00

Чтобы вернуться в 90-е, увидеть призраки драмы, и услышать сказку перед сном

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Театральная ночь в этом году пройдет 14 марта и станет началом традиционного краевого фестиваля «Театральная весна», на котором театры края представляют свои лучшие премьеры.

Итак, куда можно пойти 14 марта?

Театральная ночь «90-е» 16+

Вечеринка у ДеЦла дома, Клуб «Белый попугай», шейпинг, ваучеры, малиновые пиджаки, видеопрокат, дискотека 90-х со звёздами эстрады того времени, реклама и сериалы, которые мы не можем выбросить из головы до сих пор и многое другое.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

14 марта, 22.00 – 02.00

Билеты 150 рублей

По ту сторону «Квадрата» 18+

В 42-м сезоне театр оперы и балета на площадке лофта «Квадрат» уже представил несколько оперных премьер.

Ночь в театре это самые захватывающие, эффектные и загадочные эпизоды опер проекта «Искусство в «Квадрате».

Лофт «Квадрат»

Ул. Красной Армии, 10

14 марта, с 22.00

Призраки драмы 18+

Что происходит в театре Пушкина, когда занавес закрывается, а зрители уходят? 14 марта гости театральной ночи смогут увидеть души ролей, которые скитаются по театру до тех пор, пока о них помнят.

Гостиная госпожи Брандыхлыстовой, зона свободного мнения, школа актерского мастерства, комната Панночки, аукцион произведений искусства артистов театра Пушкина, «жуткий» концерт от актрис театра, монологи забытых героев это и многое другое в программе Театральной ночи!

Драмтеатр им. Пушкина

Ул. Мира, 73

14 марта с 22.00 до 0.30

Билеты 150 рублей

«Вечеринка у Гэтсби» 16+

В полночь состоится главное событие – знакомство с мюзиклом «Великий Гэтсби»: солисты, артисты хора, балета и оркестра исполнят номера грядущей премьеры. Дресс-код вечера – стильные костюмы эпохи «ревущих 20-х».

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

14 марта, с 22.00

Билеты 200 рублей.

Театральная ночь "Сказки на ночь для взрослых и малышей" 6+

14 марта, в 19.30 и в 20.30

Театр кукол

ул. Ленина, 119

Билеты 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU