Пресс-конференция «Новая профессия бесплатно!»
11 марта 2020 года в 11.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 «Б») состоится пресс-конференция, посвящённая возможностям бесплатно получить новую профессию для горожан.
Пресс-конференция Новая профессия бесплатно! .
Спикеры:
- директор Институт непрерывного образования Сибирского федерального университета Елена Мошкина;
- начальник отдела профессионального обучения и профориентации краевого агентства труда и занятости населения Ирина Бобковская.
Проект предоставляет возможность совершенно бесплатно пройти обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для:
1. граждан предпенсионного возраста;
2. граждан в возрасте 50+;
3. мам, находящихся в декретном отпуске;
4. незанятых женщин, воспитывающих дошкольников.
Всего в СФУ открыто около 100 направлений бесплатной профессиональной переподготовки для горожан – от водителей всех категорий до муниципального управления, психологии, иностранных языков и ресторанного бизнеса.
Бесплатное переобучение реализуется в рамках масштабного национального проекта «Демография».
ИСТОЧНИК KP.RU