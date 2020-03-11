11 марта 2020 года в 11.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 «Б») состоится пресс-конференция, посвящённая возможностям бесплатно получить новую профессию для горожан.

Пресс-конференция Новая профессия бесплатно! .

Спикеры:

- директор Институт непрерывного образования Сибирского федерального университета Елена Мошкина;

- начальник отдела профессионального обучения и профориентации краевого агентства труда и занятости населения Ирина Бобковская.

Проект предоставляет возможность совершенно бесплатно пройти обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для:

1. граждан предпенсионного возраста;

2. граждан в возрасте 50+;

3. мам, находящихся в декретном отпуске;

4. незанятых женщин, воспитывающих дошкольников.

Всего в СФУ открыто около 100 направлений бесплатной профессиональной переподготовки для горожан – от водителей всех категорий до муниципального управления, психологии, иностранных языков и ресторанного бизнеса.

Бесплатное переобучение реализуется в рамках масштабного национального проекта «Демография».