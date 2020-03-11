2020-03-11T07:44:29+03:00
Пресс-центр "КП"

Пресс-конференция «Новая профессия бесплатно!»

Начало в 11.00
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 марта 2020 года в 11.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 «Б») состоится пресс-конференция, посвящённая возможностям бесплатно получить новую профессию для горожан.

Пресс-конференция Новая профессия бесплатно! .

Спикеры:

- директор Институт непрерывного образования Сибирского федерального университета Елена Мошкина;

- начальник отдела профессионального обучения и профориентации краевого агентства труда и занятости населения Ирина Бобковская.

Проект предоставляет возможность совершенно бесплатно пройти обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для:

1. граждан предпенсионного возраста;

2. граждан в возрасте 50+;

3. мам, находящихся в декретном отпуске;

4. незанятых женщин, воспитывающих дошкольников.

Всего в СФУ открыто около 100 направлений бесплатной профессиональной переподготовки для горожан – от водителей всех категорий до муниципального управления, психологии, иностранных языков и ресторанного бизнеса.

Бесплатное переобучение реализуется в рамках масштабного национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярском крае два района избрали новых глав
В Красноярском аэропорту показали, как эвакуируют «больных короновирусом»
Житель Красноярска нашел в охотничьей избушке 6 ружей и 500 патронов
В Красноярском крае полиция расследовала кражу, а нашла 9 килограммов наркотиков
В Хакасии сторож случайно поджег вверенную ему пилораму
В Красноярске продавец игрушек нанес ущерб на 2 миллиона
В Красноярске производитель зерна задолжал государству 5 миллионов налогов
На юге Красноярского края в Ергаках животных считают при помощи GPS-навигатора
В Красноярске водитель внедорожника намеренно переехал бездомную собаку
В Красноярске эколаборатория за неделю сделала 287 отборов проб воздуха
В красноярской мэрии объяснили покупку семи новых автомобилей
В Красноярском крае снизилась смертность от рака
В Мотыгинском районе ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
Сильный штормовой ветер надвигается на Красноярский край
В Хакасии 100 человек эвакуировали из-за штор и картошки
228 красноярцев находятся под наблюдением из-за риска коронавируса
Шла поздравить бабушку с 8 марта. Насмерть сбившему девочку водителю запретили водить авто
Красноярцам рассказали, отразится ли падение рубля на стоимости продуктов
На новые заборы в Красноярске потратят 5 млн рублей
Краевой депутат передал книги библиотеке Уяра
В красноярской гимназии откроют гастрономический класс
При пожаре в кафе Кызыла 8 марта погибли двое
Двое пострадали, 32 спасены при пожаре на Калинина в Красноярске
Живи, Оля! Красноярские врачи спасли от рака молодую маму
За продажу баз данных красноярцев сотрудник салона связи пошел под суд