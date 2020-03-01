Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Вот и отгремела широкая Масленица! Блины съедены, зимние городки лежат в руинах, Сударушка-Масленица сожжена. Но воспоминания о веселье еще надолго останутся. Кто-то, конечно, вспомнит, как блинчики дома за обе щеки уминал, а другие - как веселились на традиционной Масленице в Сухобузимо.

Штурм городкаФото: Мария ЛЕНЦ

У многих красноярцев вообще традиция - провожать зиму несколько дней подряд: начинать традиционные гулянья в Красноярске, а заканчивать - Масленицей в Сухобузимо. А что? От краевого центра всего ничего - 60 километров.

На горках люди всех возрастовФото: Мария ЛЕНЦ

Запрыгнул в машину - и здравствуй, свежий воздух, белейший снег и ароматные, кружевные блинчики.

Этот год не стал исключением. В Сухобузимском гостей на Масленицу - яблоку негде упасть. Пробки - начиная с въезда в село. Ощущение, что половина Красноярска, как минимум, приехала на местный разгуляй. Несмотря на то, что народу тьма, заблудиться или потеряться тут сложно: все дороги ведут к Масленице.

Потешный столб - традиционное развлечениеФото: Мария ЛЕНЦ

- Ох, мы ведь Масленицу всем Сухобузимским ждем и готовимся к приезду гостей, - рассказывает местная жительница Евдокия Степановна. - Городок заранее у Бузима строят, Место у Дома культуры организуют

Мчится тройка с бубенцамиФото: Мария ЛЕНЦ

Тут тебе и широкая ярмарка, где снеди столько, сто глаза разбегаются, и развлечения - горки, катания на лошадях, на собачьих упряжках, концерты и танцы, - в общем, все, что руской душе надо.

Блинки с пылу, с жаруФото: Мария ЛЕНЦ

На ярмарке - размах по-настоящему сибирский: тут тебе и вещи ручной вязки, самовары (настоящие!), поделки из дерева, мебель ручной работы. Набегаешься по ярмарке, проголодаешься - добро пожаловать к столу!

Какая Масленица без казаковФото: Мария ЛЕНЦ

Блинов столько, что глаза разбегаются, шашлык, плов, горячие пельмешки. Дымит полевая кухня, горячая каша на легком морзце идет на ура. В общем, вкуснятина.

Вот это петушок!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы каждый год в Сухобузимское на Масленицу ездим - семейная традиция уже, - говорит Рита Арцебашева. - Детям хорошо и мы с мужем отдыхаем на свежем воздухе. И главное - все очень душевно всегда. Нам нравится.

Детворе раздолье и весельеФото: Мария ЛЕНЦ

Снежная крепость на Бузиме тоже традиционная - с башенками, под два метра высотой. Попробуй, одолей такую. Но наших смельчаков не напугать - берут штурмуют. В крепости, конечно, отстреливаются снежками.

Игры, пляски и шуточные бои - непременный атрибутФото: Мария ЛЕНЦ

Ну, а побеждает традиционно - дружба. До следующей Масленицы в Сухобузимо.

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