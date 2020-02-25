Масленица-2020 в Сухобузимском: как и когда пройдет праздник

Что ни говори, а Масленица – самый вкусный праздник в году. А в Сухобузимском, где традиционно ее привыкли встречать многие красноярцы, - еще и самый веселый. Рассказываем, какую программу придумали организаторы в этом году на широкую Масленицу-2020 в Сухобузимо.

Самое главное – пройдет Масленица в первый день весны, 1 марта. И уже понятно, что на празднике будет весело. Можно будет покататься на лошадях или собачьей упряжке, поучаствовать в состязании «Потешный столб». Ну, а у детворы самое любимое – штурм снежного городка. И все это под вкусные и румяные блинчики с различными начинками.

Можно будет и поесть, и наиграться вдовольФото: Мария ЛЕНЦ

- Побаловать себя разносолами и отведать великое множество вкуснейшей домашней снеди в самый «сытный» в году праздник можно будет на Центральной площади фестиваля: с 10:00 начнёт работать продовольственная ярмарка, - рассказали «комсомольской правде» - Красноярск организаторы. - Для ценителей творчества народных умельцев и мастеров декоративно-прикладного искусства здесь же раскинутся подворья с выставкой-ярмаркой изделий ручной работы: фьюзинг, украшения из ювелирной смолы, изделия, выполненные из берёсты и в технике валяния из шерсти — можно приобрести любую понравившуюся вещь.

В Сухобузимо традиционно состоится большой праздникФото: Мария ЛЕНЦ

Традиционно изюминкой Масленицы в Сухобузимо является взятие снежного городка. И в этом году оно обязательно состоится. По занавес праздника гостей ждет сожжение чучела Зимы. А потом – большой и дружный хоровод.

КОНКРЕТНО

Программа фестиваля народной культуры «Сибирская Масленица» 1 марта 2020 года:

10:00 - ярмарка и город ремёсел;

11:00 - народные игры и казачьи забавы и катания на лошадях и собачьих упряжках;

11:00-14:00 - малая сцена, выступление творческих коллективов Сухобузимского и других районов;

11:00-14:00 - большая сцена, праздничный концерт с участием ансамбля танца «Енисейские зори» им. Г. Петухова, образцового эстрадно-циркового коллектива «Надежда», балалайка-шоу Константина Коновалова, акробатического шоу «Земля-воздух», шоу-театра «Другой уровень», народного хора Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича;

13:00 - конкурс «Потешный столб»;

13:15 - специальный гость (группа «Яхонт» (Красноярск);

14:00 - главное событие праздника - взятие снежного городка

Сожжение чучела Масленицы и большой сибирский хоровод

14:45 -специальный гость ( группа «Яхонт» (Красноярск).

Для самых маленьких

Уличная площадка: 11:00-16:00 - карусель, детская железная дорога

Дом культуры: 11:00 - спектакль Красноярского театра кукол «38 попугаев»; 12:00 - мультсеанс.

Кроме того, с 11.00 до 16.00 работает комната матери и ребенка.