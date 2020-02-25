Наталия Фирюлина: «Метро подстегивает нас думать быстрее»

Депутаты горсовета Красноярска рассмотрели проект «Первая линия метрополитена в Красноярске». Это было первое обсуждение проекта на уровне города и именно депутаты инициировали его обсуждение. Проект подземки требует активных действий не только на уровне краевых властей, но и на городском. Как подчеркнула председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, прежде всего, это касается обеспечения актуальными нормативными документами, в том числе Генеральным планом города, задача депутатов ничего не упустить, заранее информировать красноярцев о том, что будет происходить, и минимизировать неудобства для горожан во время строительства метрополитена.

- Это важный для города проект, он тянет за собой очень много других решений, которые приведут к более комфортному проживанию в нашем городе. Я уже не говорю про экологию, это важнейшая тема. Это и в целом переход на электротранспорт, это и увязка всех городских транспортных потоков, создание единой транспортной схемы, конечно, мы об этом думаем, но метро подстегивает нас думать быстрее, - подчеркнула Наталия Фирюлина.

Напомним, по плану в 2024 году в Красноярске должны запустить первые 6 станций метро от станции «Высотной» до «Ленинской» около БКЗ. За это время будут расконсервированы три уже существующие станции и построены три новые. Всего же в проекте - 9 станций метро. По предварительным оценкам, стоимость метро - 70 млрд руб. На актуализацию метрополитена из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» выделен 1 млрд руб.

На первом обсуждении проекта метро перед красноярскими депутатами выступили руководитель краевого государственного казенного учреждения «Краевое транспортное управление» Константин Мандров, директор муниципального казенного предприятия «Управление по строительству Красноярского метрополитена» Игорь Иванов, главный инженер «Красноярского трест инженерно-строительных изысканий» Михаил Полосин.

Сейчас общественным транспортом Красноярска пользуются ежедневно 650-670 тысяч человек. По плановым расчетам, в 2024 году первой веткой метро воспользуются 30 миллионов красноярцев и гостей города, а в 2033 году, когда население города превысит 1,3 млн человек, пассажиропоток красноярского метро превысит 50 млн в год.

Красноярских депутатов интересовали все подробности проекта: от порядка расконсервации существующих станций до графика вывоза породы, транспортной логистики и перспектив развития электротранспорта в городе.

- Восстановление трамвайной линии через Октябрьский мост до микрорайона «Солнечный» будет очень дорогостоящим проектом, сейчас в администрации Красноярска обсуждается возможность устройства троллейбусной линии, - отметил заместитель главы Красноярска Олег Животов.

Депутаты обеспокоены тем, как красноярцы будут жить во время грандиозной стройки, ведь большую часть станций придется строить открытым способом. Горсовет рекомендовал мэрии обеспечить сопровождение реализации проекта в рамках своих полномочий.

Депутатов интересовал и вопрос стоимости проезда в будущем метро. Как рассказал директор муниципального казенного предприятия «Управление по строительству Красноярского метрополитена» Игорь Иванов, предварительно в 2024 году стоимость одной поездки в красноярском метро составит 30 руб. Для сравнения, с 1 февраля 2020 года стоимость одной поездки в московском метро составляет 57 руб., по проездной карте «Тройка» - 40 руб.

На совещании депутаты обсудили и вопрос названий станций красноярской подземки. Пока используются проектные названия, но это не окончательный вариант.

- Пока наименования станций будут направлены на экспертизу в существующем варианте, а дальше вступают в силу нормы, которые действуют на территории Красноярска. Поэтому мы можем посоветоваться с горожанами и дать станциям новые названия, - рассказала председатель Красноярского городского Совета Наталия Фирюлина.

В дальнейшем депутаты подробно рассмотрят вопросы строительства метрополитена на соответствующих профильных комиссиях горсовета. Экономическую часть – на комиссии по бюджету и экономике. На комиссии по транспорту и градостроительству – подходы к формированию транспортной схемы Красноярска и так по всем направлениям.