Губернатор пообещал Шнуру звание почетного жителя Красноярска

«Черное небо» Красноярска стало «вдохновением» для Шнура, написавшего аж два стихотворения. На пресс-конференция главы Росприроднадзора Светланы Радионовой и губернатора края Александра Усса, журналисты поинтересовались у главы региона, как он относится к подобному творчеству?

- К Сергею Шнурову я отношусь не без симпатии, - подчеркнул губернатор. - А вообще всех, кто хочет как-то поспособствовать улучшению экологической ситуации в стране - в целом, и в Красноярске – в том числе, мы будем только рады видеть у себя. Более того, мы готовы, при достижении общего эффекта, сделать их почетными жителями города Красноярска с правом бесплатного проезда на трамвае.

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В Красноярске прошла пресс-конференция главы Росприроднадзора Светланы Радионовой и губернатора края Александра Усса. Очевидно, что главная тема – «черное небо», смог, который простоял над Красноярском больше недели, стал поводом для федеральных новостей и «вдохновением» для Шнура, написавшего аж два стихотворения. Даже активистка Грета Тунберг разместила у себя на странице пост о «черном небе» в Красноярске. (Подробности)