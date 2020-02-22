2020-02-22T09:02:46+03:00
Общество

«Никто не заслуживает жить в постапокалиптическом будущем»: Грета Тунберг поддержала красноярцев в борьбе с «черным небом»

Юная экозащитница прониклась проблемой сибирского города
Ольга КОСТИНА
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Грета Тунберг в своем твиттере она сделала репосты московских активистов Фото: GLOBAL LOOK PRESSГрета Тунберг в своем твиттере она сделала репосты московских активистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Борьба с «черным небом» в Красноярске вышла на мировой уровень. Юная экозащитница из Швейцарии Грета Тунберг сделала ретвит записи об одиночных пикетах в Москве, где поддержали красноярцев, умоляющих спасти любимый город от экологической катастрофы.

В своем твиттере она сделала репосты московских активистов Аршака Макичяна и Сони Епифанцевой, которые протестовали против загрязнения окружающей среды.

Московские активисты провели одиночные пикеты Фото: соцсети

Московские активисты провели одиночные пикеты Фото: соцсети

«Сегодня было солнечно в Москве - но не в Красноярске, где все еще «черное небо» из-за загрязнения воздуха. Никто не заслуживает жить в таком постапокалиптическом будущем», - написала Соня Епифанцева.

Напомним, швейцарская школьница Грета Тунберг запомнилась всему миру своим жарким выступлением в Генассамаблее ООН перед взрослыми политиками, во время которого подвергла критике мировых лидеров.

Красноярцы уже не первый год просят решить проблему «черного неба». Ведь густой смог и запах гари приходится терпеть каждую зиму. Во время неблагоприятных метеорологических условий людям советуют держать окна закрытыми и реже бывать на улице.

Грета Тунберг тоже обратила внимание на проблему красноярцев Фото: соцсети

Грета Тунберг тоже обратила внимание на проблему красноярцев Фото: соцсети

Когда город 14 февраля из-за белой дымки снова превратился в город-призрак, у жителей столицы Красноярского края терпение лопнуло. Они обратились за помощью к медийным лицам. Певец Сергей Шнуров ответил на этот призыв стихами, в которых покритиковал чиновников и федеральные телеканалы. Просили помочь сибиряки и журналиста Юрия Дудя, документальные фильмы которого привлекают большое внимание. Взывали и к шведской экозащитнице Грете Тунберг. Как видим, она прониклась проблемой.

Каждый год в отдельные дни Красноярск накрывает смог Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый год в отдельные дни Красноярск накрывает смогФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что пикеты против «черного неба» в Красноярске также прошли в Москве, Сочи, Калининграде и Мурманске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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