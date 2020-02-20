Причину черного неба над Красноярском назвали в Росгидромете

Черное небо над Красноярском вот уже несколько дней остается темой № 1 в городе и крае. Начиная с прошлой недели город окутала едкая дымка, был объявлен режим НМУ. Люди жаловались на недомогание.

Откуда взялось черное небо над Красноярском, пояснили РИА в Росгидрометцентре. Как оказалось, вот уже два месяца от нас не уходит мощный антициклон. Именно из-за него не было ни сильного ветра, ни существенных осадков.

- Антициклон стоит над Казахстаном до Байкала, - заявил заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. - Область высокого давления стоит здесь очень устойчиво и будет стоять еще долго. Под влиянием этого антициклона находится и Красноярский край.

Временами картина меняется, отметил исследователь. Соседний циклон все же приносит осадки, выбросы рассеиваются. Это сейчас и происходит. Но после 24 февраля антициклон снова восстановится. А в его центре всегда слабые ветра. Значит, вероятно, режим НМУ может вернуться.

Определить главного виновника загрязнения воздуха в Красноярске пока не представляется возможным, уточнили в Росгидромете. Но не исключают, что наряду с другими факторами негативное влияние оказывают большие предприятия и угольные ТЭЦ.

КОНКРЕТНО

ХРОНИКА РЕЖИМА «ЧЕРНОГО НЕБА» В КРАСНОЯРСКЕ

14 февраля власти на четыре дня объявили режим неблагоприятных метеоусловий

18 февраля его продлили. Несколько дней во всем городе стоял тяжелый смог, видимость ограничена – с левого берега правый не видать было.

17 февраля горожане активно звонили в министерство экологии, «горячая линия» сначала отвечала, потому перестала – сломалась. За это министр экологии позже принес извинения. Красноярску нужен был хороший ветер, который бы разогнал вредные газы.

18 февраля губернатор края Александр Усс обсудил проблему в телефонном режиме с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Он рассказал о сложной ситуации, сложившейся в Красноярске. И предложил на месте обсудить комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации в краевом центре. Приезд Светланы Радионовой в Красноярск запланирован на 25 февраля.

19 февраля, ситуация улучшилась, режим НМУ снят.

19 февраля лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на обращение красноярцев, которые пожаловались ему на «черное небо». И выдал в «Инстаграме» очередное стихотворение в тему.

Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол ***** нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка- так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая. За пять часов более 117 тысяч подписчиков отметили стихотворение, как понравившееся. Судя по откликам, подобная проблема есть в Братске, Новосибирске, Челябинске и других городах.

20 февраля Сергей Шнуров выдал второй стих:

Я помог лишь тем, чем смог,

Загибая скрепки.

Может, испугался смог

Выражений крепких.

Жаль, что он один с****л.

Так и не окончен бой.

Всех привластных прихлебал,

Прихватить бы мог с собой.

Дым ушёл, но это братцы,

Не решение проблемы.

Надо чаще собираться,

На одном ведь корабле мы.

Вместе, если что ко дну,

(Сколько ветер не гони)

И на смерть, только одну,

Мы пойдём, а не они.

20 февраля синоптики прогнозируют в ближайшие дни вновь повышение температуры и те самые неблагоприятные метеорологические условия, которые вернут «черное небо» в город.