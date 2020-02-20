Причину черного неба над Красноярском назвали в Росгидромете
Черное небо над Красноярском вот уже несколько дней остается темой № 1 в городе и крае. Начиная с прошлой недели город окутала едкая дымка, был объявлен режим НМУ. Люди жаловались на недомогание.
Откуда взялось черное небо над Красноярском, пояснили РИА в Росгидрометцентре. Как оказалось, вот уже два месяца от нас не уходит мощный антициклон. Именно из-за него не было ни сильного ветра, ни существенных осадков.
- Антициклон стоит над Казахстаном до Байкала, - заявил заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. - Область высокого давления стоит здесь очень устойчиво и будет стоять еще долго. Под влиянием этого антициклона находится и Красноярский край.
Временами картина меняется, отметил исследователь. Соседний циклон все же приносит осадки, выбросы рассеиваются. Это сейчас и происходит. Но после 24 февраля антициклон снова восстановится. А в его центре всегда слабые ветра. Значит, вероятно, режим НМУ может вернуться.
Определить главного виновника загрязнения воздуха в Красноярске пока не представляется возможным, уточнили в Росгидромете. Но не исключают, что наряду с другими факторами негативное влияние оказывают большие предприятия и угольные ТЭЦ.
КОНКРЕТНО
ХРОНИКА РЕЖИМА «ЧЕРНОГО НЕБА» В КРАСНОЯРСКЕ
14 февраля власти на четыре дня объявили режим неблагоприятных метеоусловий
18 февраля его продлили. Несколько дней во всем городе стоял тяжелый смог, видимость ограничена – с левого берега правый не видать было.
17 февраля горожане активно звонили в министерство экологии, «горячая линия» сначала отвечала, потому перестала – сломалась. За это министр экологии позже принес извинения. Красноярску нужен был хороший ветер, который бы разогнал вредные газы.
18 февраля губернатор края Александр Усс обсудил проблему в телефонном режиме с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Он рассказал о сложной ситуации, сложившейся в Красноярске. И предложил на месте обсудить комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации в краевом центре. Приезд Светланы Радионовой в Красноярск запланирован на 25 февраля.
19 февраля, ситуация улучшилась, режим НМУ снят.
19 февраля лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на обращение красноярцев, которые пожаловались ему на «черное небо». И выдал в «Инстаграме» очередное стихотворение в тему.
Я чего-то не пойму,
Тема всем неинтересна?
Красноярск стоит в дыму,
Люди пишут, мол ***** нам.
В новостях молчат. Ни строчки.
Ни пол-строчки, даже мема.
Типо эти заморочки,
Чисто местная проблема.
Эти новости некрупны?
Темка- так себе слаба?
Ждут когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая. За пять часов более 117 тысяч подписчиков отметили стихотворение, как понравившееся. Судя по откликам, подобная проблема есть в Братске, Новосибирске, Челябинске и других городах.
20 февраля Сергей Шнуров выдал второй стих:
Я помог лишь тем, чем смог,
Загибая скрепки.
Может, испугался смог
Выражений крепких.
Жаль, что он один с****л.
Так и не окончен бой.
Всех привластных прихлебал,
Прихватить бы мог с собой.
Дым ушёл, но это братцы,
Не решение проблемы.
Надо чаще собираться,
На одном ведь корабле мы.
Вместе, если что ко дну,
(Сколько ветер не гони)
И на смерть, только одну,
Мы пойдём, а не они.
20 февраля синоптики прогнозируют в ближайшие дни вновь повышение температуры и те самые неблагоприятные метеорологические условия, которые вернут «черное небо» в город.
ИСТОЧНИК KP.RU