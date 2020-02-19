Красноярцы пожаловались Сергею Шнурову на «черное небо»: он ответил стихотворением

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на обращение красноярцев, которые пожаловались ему на «черное небо». И выдал в «Инстаграме» очередное стихотворение в тему. Музыкант удивляется, почему местные власти и федеральные СМИ не реагируют на проблему. За пять часов более 117 тысяч подписчиков отметили стихотворение, как понравившееся. Судя по откликам, подобная проблема есть в Братске, Новосибирске, Челябинске и других городах.

"Красноярск стоит в дыму". Инстаграм Сергея Шнурова

Тема «черного неба» в Красноярске в последние дни действительно одна из главных. 14 февраля власти объявили режим неблагоприятных метеоусловий. По всему городу стоял тяжелый смог, с левого берега правый не видать. Горожане активно звонили в министерство экологии, «горячая линия» сначала отвечала, потому перестала, за что министр экологии позже принес извинения. Красноярску нужен был хороший ветер, который бы разогнал вредные газы. Сегодня, 19 февраля, ситуация немного улучшилась, режим НМУ снят, но синоптики прогнозируют в ближайшие дни вновь повышение температуры.

Добавим, что накануне вечером, 18 февраля, губернатор края Александр Усс обсудил проблему в телефонном режиме с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой и пригласил ее в Красноярск.